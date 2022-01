De-a lungul anilor, Anamaria Prodan a încercat să afișeze o imagine a căsniciei perfecte, a familiei perfecte, însă totul s-a destrămat acum, când Laurențiu Reghecampf a recunoscut relația cu Corina Caciuc, femeia care îi va dărui anul acesta un copil.

Cei doi vor avea prima înfățișare, la Judecătoria din Buftea, de pe 7 februarie, în procesul de divorț. Până atunci, Anamaria Prodan a fost invitată în podcastul „La Mijloc”, unde a ținut să vorbească și despre presupusele infidelități, de data aceasta ale ei, nu ale soțului.

După ce a lămurit ce s-a întâmplat cu Dan Alexa, justificând că l-a lovit din cauza divergențelor referitoare la jucătorii aduși, Anamaria Prodan a dezvăluit cine a fost persoana care a declanșat acest conflict mediatic. Totodată, ea a spus că de-a lungul anilor i-au fost făcute multe avansuri de către patronii de cluburi, dar ea nu le-a dat curs.

„În toți acești ani am fost combinată (n.r. – de presă) cu toți patronii. Băi, majoritatea mi-au făcut avansuri că sunt frumoasă. Știu cum arăt și cum arătam în tinerețe, dar aici e talentul femeii. În toți acești ani, nimeni nu m-a avut la mână cu nimic și nu mă va avea. M-au făcut c**** în direct patroni de club, președinți de club. Față în față nu-mi ține nimeni piept.

Eu aveam în subcontract mai mulți antrenori. Ganea, Alexa, Florentin Petre. Eu, ca agent, propun mai mulți antrenori și jucători. Iar Cristi Tănase, patronul Chiajnei, m-a sunat și mi-a zis că vrea să schimbe antrenorul. L-a ales pe Alexa, Ganea s-a supărat: «L-ai împins pe ăla mai mult». Eu atunci nu am mai stat să-i zic: Băi, Ionele, te-am dus la FC Voluntari, nu prea a fost bine. E prea scurt ca într-o săptămână să-ți găsești altceva. Cum am foarte mulți «prieteni», ei au profitat și l-au împins să vorbească.

Ei știau punctul meu slab, Laurențiu Reghecampf. Eu i-am explicat soțului meu atunci că singurul lucru care poate dărâma castelul aici e. A început (n.r. – Laurențiu Reghecampf): «Domne, uite ce zice lumea». Alo, tu de unde m-ai luat pe mine? Eu aveam semnată jumătate din echipa națională în 2006. În 2006, eu nici nu prea stăteam acasă, plecam în Coreea, America și cu jucătorii unde aveam treabă. Tu acum te-ai gândit să fii gelos? Dan Alexa vine la noi în casă, mâncăm împreună, bem împreună. Acum nici nu pot să-l acuz pe Ganea. A zis doar «Eu știu, l-a împins pe ăla mai mult. Au o relație specială, oamenii fac grătare pe ponton acasă», iar de aici, cine a trebuit să împingă a împins”, a declarat Anamaria Prodan la podcastul lui Codin Maticiuc, conform sport.ro.

„Toată viața am să-l iubesc”

În podcastul „La Mijloc”, impresara și-a spus partea de adevăr și a mărturisit că încă îl iubește pe Laurențiu Reghecampf, deși el a trădat-o. „Greșeala mea a fost că l-am iubit prea mult și că l-am ridicat prea mult. Toată viața am să-l iubesc. Toată inima mea este așa și 90% va rămâne Laurențiu Reghecampf. Este firesc!”, a declarat Anamaria Prodan.

Vedeta susține că și-a iertat soțul de nenumărate ori din cauza infidelităților, iar acesta ar fi venit de fiecare dată plângând ca să fie iertat. Anamaria Prodan mai spune că Corina Caciuc l-ar fi șantajat pe Laurențiu Reghecampf cu e-mail-uri și l-ar fi presat să divorțeze cât mai repede. Antrenorul de la Universitatea Craiova i-ar fi trimis toate mesajele soției sale.

„Pe actuala a ținut-o și acasă la mine. Eu am luptat până acum și am trecut mereu peste. Pentru mine, familia este cel mai important lucru de pe pământ. Familia e Dumnezeu. Cum era să-i zic eu lui Reghecampf când s-a întâmplat prima dată să plece că nu mai am nevoie de el. L-am luat și i-am explicat pas cu pas. (….) Și dacă era câștigătoare de Oscar, eu nu eram de acord să mă deranjeze una și să-mi șantajeze bărbatul dacă nu-i dă acte de divorț…”, a mai spus impresara în cadrul podcastului.

