De Denisa Macovei,

Anamaria Prodan a renunțat la proiectul „Gospodar fără pereche” motivând că este o perioadă extrem de aglomerată pentru ea și că munca în televiziune o privează de viața personală. În plus, filmările pentru reality show-ul de la PRO TV s-ar fi suprapus cu alte obligații pe care nu le poate ignora.

„Nu mai am timp. Am fost în America, iar Sarah mi-a plâns în brațe ca atunci când era mică, pentru că urmează cel mai important meci pentru ea și eu nu o să pot să fiu acolo. Bebe îmi spune și el că nu o să fiu lângă el când o să candideze la președinția școlii, Rebecca îmi reproșează că de jumătate de an nu am mai fost la ea. Intru și în perioada de transfer, iar asta ar însemna să nu-i mai văd pe ai mei. Nu-mi ajung 24 de ore”, a transmis Prodan imediat după ce a anunțat că părăsește proiectul pe care îl prezenta de două sezoane.

Rămasă fără contract, impresara a devenit brusc foarte interesantă pentru televiziunile concurente, care, neținând cont de motivația ei pentru retragere – mai mult timp dedicat familiei – s-au aruncat să-i facă oferte.

Televiziunea turcilor o vrea pentru show-ul de noapte

Șefii la Kanal D au fost primii care au invitat-o la negocieri, mai ales că, de ceva vreme, doresc să relanseze show-ul de noapte pe care l-au avut ani la rând, cu prezentator nou, care ar putea ridica audiența. Surse din preajma impresarei ne-au declarat că Anamaria a fost încântată de telefonul primit de la Kanal D și s-a arătat dispusă să discute despre o colaborare cu televiziunea turcilor, singura condiție fiind ca emisiunea pe care o va prelua, dacă părțile se vor înțelege, să nu intre pe post anul acesta – perioada de grație pe care și-a dat-o pentru a fi alături de cei dragi și a se ocupa de transferuri. Până la jumătatea lunii ianuarie 2020 refuză să revină în televiziune, indiferent de suma de bani care îi este pusă pe masă.

Antena 1 i-a oferit o emisiune-concurs

Aceleași surse ne-au dezvăluit că nu doar Kanal D o curtează pe Anamaria, ci și Antena 1, care și-o dorește în postura de prezentatoare a unei emisiuni de tip concurs. Și șefilor de la Antena 1 le-a transmis că e deschisă negocierilor abia din ianuarie.

