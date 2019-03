Anamaria Prodan, în costum de baie pe balcon. „Aici bombă sexy, nu Crudu și Drăgușanu”

Impresara Anamaria Prodan apare într-o ipostază sexy în Dubai. Aceasta și-a expus formele apetisante în costum de baie, pe balcon.

Imediat după ce vedeta a făcut publică imaginea pe contul său de Instagram, internauții s-au grăbit să comenteze.



„Foarte frumoasă și sexy”, „Aici bombă sexy, nu Crudu și Drăgușanu”, „Sunteți o femeie frumoasă, cu un corp perfect”, ” Cu așa priveliște chiar este o zi perfectă”, „Ești bună rpu”, „Arăți foarte bine”, „Ești bestială”, ” Mamma mia, absolut ultra-mega-sexy”, ” Ești prea goală”, ” Beyonce de România’, „Arnold de România… ești ambițioasă”, „Ești superbă”, „Ești magnifică”, „Ești demențial de bună”, sunt mesajele pe care Anamaria Prodan le-a primit de la cei care îi urmăresc activitatea în mediul virtual.

Anamaria Prodan, în vârstă de 46 de ani, este cunoscută publicului larg ca impresară și vedetă de televiziune. Este mama a două fete, Rebecca și Sarah, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cel care i-a fost primul soț. De asemenea, vedeta mai are un băiat, Laurențiu sau Reghe Junior cum este cunoscut băiatul, pe care îl are cu actualul său soț, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Acesta din urmă are și el un fiu, Luca, dintr-un mariaj anterior.

Citește și: GALERIE FOTO | Metroul din Stockholm, cea mai scumpă galerie de artă din lume! Pictură, sculptură, design și graffiti în 90 de stații din subteranul capitalei suedeze

Citește mai multe despre Anamaria Prodan pe Libertatea.