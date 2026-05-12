„Dronele inamice se află în prezent deasupra Kievului. Vă rugăm să rămâneți în siguranță până la ridicarea alertei”, a transmis pe Telegram șeful administrației militare a capitalei, Timur Tkacenko.

Sirenele de alertă au fost activate pentru prima dată în capitală vineri, înainte ca armistițiul de încetare a focului să intre în vigoare.

Administrația militară regională din Kiev le-a cerut locuitorilor să rămână în adăposturi și a precizat că sistemele de apărare antiaeriană ar putea interveni în zonă.

Un armistițiu de trei zile a fost anunțat vineri de Donald Trump, cu doar câteva ore înaintea ceremoniilor din Rusia dedicate victoriei din cel de-Al Doilea Război Mondial.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că speră ca încetarea focului să marcheze „începutul sfârșitului” conflictului.

Pauza de trei zile, anunţată vineri de preşedintele Donald Trump, face parte dintr-o iniţiativă mai amplă de pace susţinută de Statele Unite, care până acum nu a reuşit să oprească războiul început în urmă cu peste patru ani.

Armistiţiul de trei zile mediat de SUA între Rusia şi Ucraina pare să fie supus unor tensiuni majore încă din a doua zi, după ce ambele părţi s-au acuzat reciproc de încălcarea acordului prin atacurile desfăşurate în weekend.

Cele două țări s-au acuzat reciproc de atacuri asupra civililor care ar fi încălcat armistițiul, despre care Trump afirmase că urma să fie în vigoare în perioada 9-11 mai.

Armata rusă afirmă că a doborât 27 de drone ucrainene după expirarea armistițiului.

