A mai rămas puțin până când Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf se vor întâlni la tribunal. Primul termen al divorțului este pe 7 februarie și toată lumea așteaptă deznodământul. Impresara nu are de gând să-l ierte pe antrenorul de la Universitatea Craiova, după ce părăsit-o pentru iubita mult mai tânără.

Anamaria Prodan l-a acuzat în repetate rânduri pe Laurențiu Reghecampf că nu ar fi dorit să își vadă fiul cel mic, Bebeto, și nici nu i-ar fi permis ca acesta să-l viziteze la Craiova. Impresara declară că nu mai are de gând să vorbească despre soțul ei, însă își dorește ca acesta să-i înapoieze banii pe care i-ar fi sustras din conturile copiilor ei.

„De astăzi, familia mea nu mai deschide subiecte despre Reghecampf, căci este jenant din toate punctele de vedere. Nu a înțeles că nu lovește în Anamaria Prodan prin tot ceea ce face. Lovește în imaginea lui pe care i-am construit-o în foarte mulți ani, știind cine este, de fapt, acest specimen. Dar am tras cu familia și mi-am dorit ca băieții și fetele mele să aibă tată și să se mândrească cu el. Am tăcut eu ca să le fie lor bine, dar am realizat toți că am greșit. Trebuia să-l demascăm de mult și să-l trimitem unde îi este locul… departe de noi. Azi nu face altceva decât ce i-a făcut și băiatului lui cel mare. Își bate joc de cel mic, lovește în cel mic postând sadic poze cu ecografii cu amanta cu toate nenorocirile vieții lui. Nu a contat nici măcar faptul că cel mic l-a implorat să vină să-l vadă măcar 5 minute. A refuzat categoric și a considerat că este ok să posteze imagini cu amanta făcute prin vacanțe pe ascuns. Să-i fie rușine, căci un așa om mic nu pot să-l numesc bărbat, ci doar r…. De astăzi, îi vom da direct ignor, căci avocații mei au toate materialele care arată faptul că a devalizat familia furând ani de zile și ascunzând banii de copii și soție. Legea își va spune cuvântul și lumea va înțelege cine este Reghe, cu ce se ocupă și care îi este viitorul”, a declarat Anamaria Prodan pentru Spynews.ro.

„Copiii care îți lasă comentarii cumplite”

După ce Laurențiu Reghecampf a postat un video cu ecografia bebelușului pe una dintre rețelele de socializare, Anamaria Prodan nu mai vrea să audă de el. Impresara susține că Reghe nu și-ar vizita copiii, pentru că nu ar fi lăsat de actuala iubită, Corina Caciuc.

„Să nu îți vizitezi copiii şi să inventezi că nu te lasă soția să-i vezi e patetic în condițiile în care deja te-ai făcut de râs în faţa presei blocându-ți copiii care îți lasă comentarii cumplite la postările pe care le faci… jenant! Pentru un părinte să ajungă să-l râdă copiii şi să-l dispreţuiască, jenant pentru un bărbat să-ți spună prietenii că amantele tale ajung la tine în pat după ce au fost închiriate cu ora de fiecare bărbat din oraș.

Jenant să te râdă ca antrenor jucătorii tăi, şi să comenteze în vestiar despre amantele tale care în general trec întâi pe la ei şi stau o oră maxim fără să rămână gravide”, a mai spus Anamaria Prodan pentru sursa mai sus menționată.

