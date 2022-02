Situația dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf este departe de a se liniști. Impresara a luat o decizie neașteptată, după ce soțul ei ar fi amenințat-o. Anamaria Prodan a anunțat că a fost la Poliție, unde a cerut ordin de restricție împotriva lui Laurențiu Reghecampf.

Vedeta a mărturisit că antrenorul de la Universitatea Craiova ar amenințat-o pe aceasta. Ea își dorește că Reghe să nu se mai apropie de ea, dar nici de copii până când această situație tensionată nu se va încheia.

„Acum am plecat de la sediul Poliției. Am cerut foarte clar mandat, nu mai are voie să se apropie de mine, nici de copii, până în momentul până când nu se termină această nenorocire. Consider că este mai bine să stăm foarte departe unul de celălalt pentru că primesc zeci, mii de mesaje de amenințare, iar oamenii de la Poliție au văzut… înjurături, amenințări că ne omoară în casă. Am mai pățit noi niște lucruri din astea acum câteva luni. Am mai pățit niște amenințări din astea pe care le-am depus la dosar pe vremea când Caciuc îl amenința pe Reghecampf. (…) Eu sunt şocată pe măsură ce trec zilele. Este un grup criminal în jurul lui Reghecampf care ameninţă, caută să mă denigreze, inventează poveşti. Ferească Dumnezeu. Omul este disperat. Pe mine nu mă interesează. El nu trebuie decât să ne dea ceea ce ne-a furat”, a declarat Anamaria Prodan la Prima TV, pentru emisiunea lui Cristi Brancu.

„Lui îi e groază să facă partajul”

Anamaria Prodan nu are de gând să renunțe la tot ceea ce i se cuvine și la ce i-ar fi luat Laurențiu Reghecampf după despărțire. Deși antrenorul are o altă variantă a situației, impresara susține că ea a fost cea care l-a menținut întotdeauna sus.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

„Credeam că investește în case, în businessuri. El investea în prostituate. El investea în femei să spună ce, ăia sunt la fel, toți, ăla are amantă, de opt ani, îi deschide businessuri. Eu știu și cine este femeia. Lui îi e groază să facă partajul. El când a depus obligat aceste acte de divorț, câtă nesimțire să zacă într-un om, care eu să vin după tine în Arabia Saudită să te pun iar pe linia de plutire, păi el era la pământ. Eu am crezut că moare într-o lună. Am hotărât pentru a mia oară că, gata, s-a terminat nebunia”, a declarat Anamaria Prodan, relatează Spynews.

GSP.RO Becali dă cărțile pe față despre relația cu Anamaria Prodan și Reghecampf: „Era singura femeie care călca ...

Playtech.ro ȘOC! Cum își UMILEA Vladimir Putin soția. Femeia a răbufnit: „Am realizat că nu exista nicio altă opțiune”

Observatornews.ro „Scrie transsexuală, ştii la ce vii? Te ia cineva cu forţa?” Un bărbat a sunat la 112, după ce a constatat că partenera de amor e de fapt bărbat

HOROSCOP Horoscop 23 februarie 2022. Taurii au parte de o zi pe gustul lor, pentru că îi încurajează să-și arate calitățile fără teamă

Știrileprotv.ro Marea Britanie: Rusia a început deja să invadeze Ucraina

Telekomsport Umilinţă incredibilă în direct la TV. Putin şi-a ieşit din minţi şi l-a făcut de râs la nivel mondial

PUBLICITATE Experții au făcut teste pentru a vedea cum se propagă focul și-au găsit soluții pentru prevenirea incendiilor