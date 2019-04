Anamaria Prodan se laudă cu silueta ei. „Să nu vă aud că nu se poate”

Impresara Anamaria Prodan arată foarte bine și este conștientă de atuurile fizice pe care le are, motiv pentru care nu se sfiește să-și arate formele în costum de baie.

În cea mai recentă fotografie pe care a făcut-o publică pe contul ei de Instagram, impresara își arată talia foarte bine conturată și abdomenul plat.

„Să nu vă aud că nu se poate… că avem copii… că nu avem timp… se poate! Și se poate și mai bine ! ??”, este mesajul cu care Anamaria Prodan a însoțit imaginea postată în mediul virtual.

Anamaria Prodan, în vârstă de 46 de ani, este cunoscută publicului larg ca impresară și vedetă de televiziune. Este mama a două fete, Rebecca și Sarah, din mariajul cu baschetbalistul Tiberiu Dumitrescu, cel care i-a fost primul soț. De asemenea, vedeta mai are un băiat, Laurențiu sau Reghe Junior cum este cunoscut băiatul, pe care îl are cu actualul său soț, antrenorul de fotbal Laurențiu Reghecampf. Acesta din urmă are și el un fiu, Luca, dintr-un mariaj anterior.

