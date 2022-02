După ce Laurențiu Reghecampf a acceptat invitația lui Cătălin Măruță de a participa la podcastul său, „Acasă la Măruță”, Anamaria Prodan a făcut noi dezvăluiri. Impresara a declarat că soțul ei l-ar fi pus pe șoferul ei să îi monteze microfoane în casă. De asemenea, ea susține că bărbatul care a pus dispozitivele în dormitor a recunoscut că antrenorul de la Universitatea Craiova l-ar fi pus să facă acest lucru.

Anamaria Prodan susține că a găsit microfonul în timp ce făcea curat, după ce se întorsese din Dubai, în urmă cu aproximativ 7 luni.

„Copilul lui minor i-a deschis pe telefon locația și l-a urmărit. La ora 6 dimineața i-a bătut la ușă, unde era cu amanta. A plecat cu șoferul meu. Noi toți eram pe telefoane cu cel mic. Șoferul meu care a fost pus de Laurențiu Reghecampf să îmi pună microfoane în casă. Caz penal, cu declarațiile șoferului care spunea că Reghecampf l-a pus să îmi pună microfoane în casă. Le-am găsit instantaneu, pentru că Dumnezeu mă iubește. Când am venit noaptea din Dubai, acum 7 luni, m-am apucat de nebună să fac curățenie. Eu nu pot să mă pun în pat dacă nu e curățenie generală. Când am șters pe sub pat am scos microfonul, care era lipit. Era un microfon luat de pe piață cu 300 de lei. Am chemat șoferul și mi-a mărturisit că Reghecampf l-a pus să-l pună. Mi-au închis camerele împreună. Nu mi-am dat seama că nu îmi mai funcționează sistemul video în casă și cel audio. O mitocănie… Laurențiu Reghecampf era plecat de acasă de un an. Când voi îl prindeați prin păduri pe la Letea, prin vacanțe în Grecia… De ce monta? E boală! Ne urmărea pe camere… Stătea și ne urmărea noaptea când dormeam în pat. De ce nu a venit acasă dacă îi era dor de noi?”, a declarat Anamaria Prodan pentru Antena Stars.

În podcastul lui Cătălin Măruță, Laurențiu Reghecampf spunea că și-ar dori ca și soția sa își găsească pe altcineva și să fie fericită, sperând în acest fel că situația se va mai liniști. De pe altă parte, Anamaria Prodan spune că ar putea fi oricând cu altcineva, însă ea are copii de crescut și nu vrea să facă acest pas momentan. Impresara vrea să recupereze tot ce antrenorul de la Universitatea Craiova i-ar fi luat după ruptura care a avut loc între ei.

„Putea să se îndrăgostească de oricine. Eu pot să îmi aleg pe oricine pe pământul ăsta. Eu nu pot și nu vreau să îmi găsesc pe cineva, pentru că am copii de crescut”, a spus Anamaria Prodan.

