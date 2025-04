Într-o relație cu Corina Caciuc, alături de care are deja doi copii, numele lui Laurențiu Reghecampf a fost adus din nou în discuție recent de către Anamaria Prodan.

Laurențiu Reghecampf nu voia să-și creeze o imagine mondenă

Invitată în emisiunea „Fresh by Unica”, actuala iubită a boxerului Ronald Gavril a lansat un nou atac la adresa lui Laurențiu Reghecampf.

„Am conștientizat că era nefericit când l-am văzut la un podcast că a zis: «Eu nu mi-am dorit așa ceva». Că eu voiam podcasturi, că el nu voia emisiuni. Că eu voiam emisiuni, eu voiam interviuri, eu voiam reality show, eu voiam… Păi da, că așa ai ajuns cine ai ajuns. Că te-am luat cu câteva clase. Adică… nici ca măturător nu puteai să te angajezi.

Or, eu am luptat alături de tine și nu mi-ai spus niciodată că nu-ți place. Că, probabil, dacă îmi spuneai «Băi, eu vreau să, nu știu, să fiu zidar» sau «Vreau să fiu un om normal, să nu mă cunoască nimeni», atunci poate era mult mai simplu. Ne strângeam mâna şi fiecare pleca pe un alt drum”, a spus Anamaria Prodan la „Fresh by Unica”.

Chiar dacă nu s-a putut abține și a vorbit în termeni nu tocmai frumoși despre fostul ei soț, impresara a dezvăluit și că Laurențiu Reghecampf este un om bun, dar a fost împins de la spate de către alte persoane pentru a face anumite greșeli.

Mai mult decât atât, Anamaria Prodan a afirmat și că nu lasă pe nimeni să vorbească urât despre antrenor.

Anamaria Prodan spune despre fostul soț că este un om bun

„Greșelile pe care le-a făcut Laurențiu Reghecampf le-a făcut probabil împins de altcineva, căci el nu este un om rău. Eu știu cel mai bine. El a fost doar foarte slab. Fiind cumva nepregătit, artificial crescut, pentru că nu aveam timp. La 35 de ani l-am cunoscut, l-am revăzut. Era ceva artificial. Cumva, știi… Ai văzut când crește aluatul, cozonacul, și e ceva în neregulă? Când l-ai scos de acolo, s-a pleoștit. Cam așa a fost. Dar el e un om bun, să știi.

Nici azi nu permit nimănui să-l jignească sau să râdă de viața pe care și-a ales-o. Întotdeauna am zis că este o lecție pe care Dumnezeu mi-a dat-o mie, poate și pentru că nu mi-am ascultat părinții. Că și Biblia spune că trebuie să-ți asculți părinții. Ei au mai multă minte decât ai tu. Poate și pentru că am forțat foarte mult norocul și am trecut, în anii ăștia, peste foarte multe lucruri peste care niciun om nu ar trebui să treacă. Și cumva că a dat lecția asta de viață copiilor mei”, a mai spus Anamaria Prodan.

