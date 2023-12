Mulți își amintesc că Anamaria Prodan a făcut senzație cu reality show-urile pe care le-a avut alături de Laurențiu Reghecampf, unde telespectatorilor puteau urmări cum arăta fiecare zi din viața lor. Acum, după despărțirea de antrenor, vedeta este pregătită să fie protagonista unui reality show de succes alături de cei trei copii ai săi.

Recent, Anamaria Prodan a semnat un nou contract cu Antena 1, după ce a fost plătită regește pentru participarea la America Express. S-a speculat că impresara ar fi primit 10.000 de euro pe zi pentru a participa în competiția de la Antena 1 alături de Cornel Palade și fiul lui, Cătălin.

„Anamaria Prodan: Punct și de la capăt!” se va numi noul reality show al impresarei, iar fanii sunt deja nerăbdători să fie difuzat pe micul ecran. Potrivit Click!, emisiunea va fi difuzat de Antena 1, în prime-time, în zilele de sâmbătă și duminică, show-ul avându-i de această dată în prim-plan pe impresară și pe copiii ei, Rebecca, Sarah și Bebeto.

„Eu am spus că Anamaria Prodan e unică! Eu și familia mea mergem mai departe atât de mândri și de demni încât nimeni nu ne poate pune stop nici în 100.000 de vieți. După mine, potopul”, a declarat impresara.

Recomandări Drulă, Orban și Tomac au lansat Alianța Dreapta Unită. S-au împărțit deja locurile eligibile de pe listele pentru europarlamentare

Filmările pentru reality show-ul „Anamaria Prodan: Punct și de la capăt!” au început deja, iar vedeta și copiii săi sunt filmați în fiecare clipă.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Anamaria Prodan a împlinit 51 de ani și a dat o petrecere la un restaurant de lux din Capitală

Anamaria Prodan a împlinit 51 de ani și a organizat o petrecere la un restaurant de lux din Capitală. Imaginile au fost făcute publice, iar urmăritorii impresarei i-au transmis urări de ziua ei.

Nu doar ținuta purtată de vedetă a atras toate privirile, ci și tortul, care a avut șapte etaje și a fost adus pe imnul celor din Champions League, în loc de clasica melodie „La mulți ani!”, potrivit Spynews. Tortul din 7 etaje a fost decorat spectaculos, iar în vârf era trecut 51, vârsta pe care impresara a împlinit-o. Melodia „La mulți ani” a fost înlocuită cu imnul celor de la Champions League.

„Copiii au vrut să-mi facă o surpriză mare: un tort de înălțimea mea! Rebe (n.r. – fata cea mare) este în America, mă așteaptă să facem și acolo ziua mea. M-am simțit ca o prințesă. Minunat! Am prieteni de vis. Am o familie minunată! Le mulțumesc tuturor și îi iubesc“, a declarat impresara pentru Click.ro.

Recomandări UE se va extinde cu Ucraina și Republica Moldova. În același timp, Vladimir Putin e gata să distrugă tot ce mai apucă

Anamaria Prodan a fost desemnată „Femeia anului 2023”

Anamaria Prodan a mai bifat încă o reușită de care este foarte mândră. Impresara a fost desemnată „Femeia anului 2023” la gala Fashion Awards la Bucharest Fashion Week.

În cadrul galei Fashion Awards la Bucharest Fashion Week, Anamaria Prodan a fost desemnată „Femeia anului 2023” și le-a mulțumite tuturor celor care au votat-o pentru a obține acest titlu. Impresara a fost însoțită de fiica ei Sarah și de Bebeto, băiatul din căsnicia cu Laurențiu Reghecampf.

„Sunt fericită și mulțumită de tot ce îmi dă Dumnezeu. Mulțumesc organizatorilor și celor ce au votat. Am văzut foarte mulți oameni frumoși în sală. Nicușor Stan a reușit ceva minunat! Chiar ne-a strâns la final de an pe toți. Premiul acesta este o încununare a ultimilor ani foarte grei care nu ne-au pus la pământ. Dimpotrivă! Ne-au ridicat și ne-au pus unde merităm să fim. În vârf din nou! Eu și copiii mei suntem acolo sus și nu ne vom mai uita vreodată în jos după năluci. Am înțeles toți că apa și uleiul nu se amestecă și că noi suntem învingătorii vieții. Îi mulțumesc lui Dumnezeu secundă de secundă pentru tot și celor ce au votat pentru titlul de «femeia anului»! Vă mulțumesc și vă promit că niciodată familia Prodan nu va mai permite nimănui să o detroneze de pe locul 1. Vă iubesc și vă doresc exact ce-mi doresc mie”, a declarat Anamaria Prodan, după ce a luat premiul.

Urmărește-ne pe Google News