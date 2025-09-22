„Nu simt nevoia să împărtășesc tot ce se întâmplă sub acoperișul nostru. Sunt lucruri care țin de intimitate, de liniștea noastră ca familie. Prefer să le păstrăm pentru noi! Ne-am cunoscut într-un mod foarte actual, pe Internet. Nimic spectaculos la prima vedere, dar viața știe să fie surprinzătoare atunci când te aștepți mai puțin. Suntem împreună din octombrie 2024, iar de atunci trăim o poveste frumoasă, reală, cu de toate.

Ce pot spune este că suntem bine, ne susținem reciproc și învățăm să fim mai buni atât separat, cât și împreună. Nu văd absolut deloc un impediment în diferența de vârstă. Din contră! Mă bucur că, de cele mai multe ori, are mai multă energie ca mine și uneori chiar mă trage după el când eu aș mai sta puțin pe loc. Cred că maturitatea nu vine neapărat cu anii din buletin, ci cu experiențele, cu felul în care te raportezi la viață și la cei din jur”, a mărturisit Anca Dinicu pentru revista VIVA!

În cadrul interviului, Anca a dezvăluit unde a cerut-o iubitul de soție, dar și cum ar vrea să fie nunta ei. Până acum, aceștia nu au stabilit când vor face paseul cel mare.

„Nu, n-am stabilit o dată. Momentan suntem implicați în tot felul de proiecte și lucruri care ne cer toată energia. Georgian m-a cerut vara trecută, în Thailanda, a fost un moment frumos.

Evenimentul nu mi-l doresc neapărat fastuos. Sau, mai bine zis, n-am visat niciodată la o nuntă cu artificii și candelabre uriașe. Doar că, realist vorbind, e imposibil să fie ceva restrâns. La ziua mea, am vrut să chem 20 de oameni și, în aceeași seară, s-au strâns 50. Vă dați seama ce-ar însemna o nuntă!”, a mai spus Anca Dinicu pesntru sursa citată.