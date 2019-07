De Andreea Romaniuc Archip,

Tânăra actrița a intrat în branșă în urmă cu 11 ani, dar încă nu se poate lăuda cu un film în CV.

„E greu, nu prea auzi de castinguri, foarte rar mi s-a întâmplat. Cred că până acum am fost la trei castinguri de filme. Unul a fost la Cristi Puiu pentru „Sierra Nevada”, pentru că m-a văzut el în Audiția Națională, se ținea în fiecare an la UNATC, și am fost printre câștigători. Atunci am avut ocazia să merg la casting pentru că m-a chemat el, dar altfel nu auzi de ele. Nu am jucat în nici un film, doar în scurtmetraje, în facultate. Am fost la trei castinguri, dar nu am luat nici unul. Am fost și vara asta la două castinguri, sper să iau unul”, a povestit, pentru Libertatea, Anca Dinicu.

Anca Dinicu joacă la Grădina de vară din Jupiter, unde au loc pe timpul verii spectacolele Teatrului Elisabeta

„Mi-am făcut tot dosarul, am învățat monologul, dar nu am putut să ajung”

Altfel stau lucrurile însă pe partea de teatru, unde Anca a avut ocazia sa își valorifice talentul și să convingă mereu că e bună. Pe de o parte, regizorul Șerban Puiu, care i-a fost profesor la UNATC, a distribuit-o în spectacolele lui la Teatrul Elisabeta, pe de altă parte, a beneficiat de recomandările unor actrițe consacrate, iar lucrurile s-au legat.

„La 19 ani am intrat la facultate, să zic că am 11 ani în domeniu, dar eu fac actorie de la 14 ani. Totul se leagă din facultate, atunci cunoști profesori, cunoști colegi care te recomandă, dar casting la teatru nu prea se face. Am auzit de casting doar la «Comedie», unde nu am reușit să ajung, din păcate. Mi-am făcut tot dosarul, am învățat monologul, doar că am avut filmări în ziua aceea și nu am putut să ajung”, ne-a spus ea.

„Carmen Tănase și Adriana Trandafir mi-au fost ca niște mămici”

Anca Dinicu le este recunoscătoare colegelor de breaslă care au remarcat-o și care au ajutat-o la început de drum: „Am avut norocul să întâlnesc oamenii potriviți. De exemplu, am întâlnit-o pe Carmen Tănase, am jucat cu ea, după care ea m-a luat într-un spectacol de-al ei. E totul așa… ca o caracatiță. Și Carmen Tănase, și Adriana Trandafir au fost, cum ar veni, ca niște mămici, au avut grijă de mine și mereu m-au încurajat”.

