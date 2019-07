”În țară proiectele nu vin ușor, nu am fost chemată la nici un casting de lungmetraj. Iar când au mai fost mici lucruri, le-am cam simțit că vin direct pentru mine și am acceptat imediat să fac parte din distribuție”, ne-a mărturisit actrița de 31 de ani la ”Interviurile Libertatea”.

Noroc că producătorii de peste hotare nu au aceeași reținere în a recunoaște talentul Ancăi și a o aborda pentru roluri! Anul trecut, ea jucat într-o producție BBC rolul unei femei din România care este răpită în plină zi de pe stradă, în Londra, ajungând să fie traficată în Irlanda și folosită ca sclavă sexuală în mai multe bordeluri.

Talentul Ancăi Dumitra e apreciat de cineaștii străini

”Este o poveste reală și m-am bucurat foarte tare că am fost aleasă pentru proiect. Dacă oamenii au posibilitatea, i-aș invita să vadă filmul, cu atât mai mult cu cât este vorba despre o româncă, este cazul unei românce. Nu le spun mai mult, că o să vadă singuri”, ne-a povestit Anca la Interviurile Libertatea, dezvăluindu-ne că nu i-a luat mult să-i convingă pe englezi că e cea mai potrivită pentru rol: ”S-a întâmplat foarte repede, adică am dat proba, după, am mai dat una și a treia zi deja zburam către Belfast, să mă întâlnesc cu regizorul și cu producătorul”.

”Dacă vorbesc mai mult despre film, mă apucă plânsul”

Chiar dacă Anca are 10 ani de ”Las Fierbinți” și o sumedenie de piese de teatru pe placul spectatorilor, se pare că proiectul ei de suflet e producția făcută în Marea Britanie.

”Dacă vorbesc mai mult despre film, mă apucă plânsul. Ăsta e efectul și la un an după. E o poveste extrem de puternică, iar ce vor vedea oamenii în cele 90 de minute e o mică, mică parte din tot ce a însemnat de fapt întregul film. Este o poveste emoționantă și pentru mine a fost cel mai împlinitor și deosebit lucru. Sunt extrem de emoționante pentru mine tot anul trecut și întregul film. Nu e documentar, e un film de televiziune bazat pe o poveste reală. Da, a făcut parte dintr-o serie de documentare pentru BBC, dar a fost singurul care nu a fost documentar”, ne-a mai spus Anca.

