Anca Serea și Adrian Sînă formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. Fosta prezentatoare este mama a șase copii, însă nu își negliează niciodată soțul. În căsnicia lor nu este mereu lapte și miere, însă știu cum să facă astfel încât să nu persiste situațiile tensionate.

„Noi încă ne mai comportăm ca doi copii așa, când suntem singuri în intimitatea noastră. Cred că în adâncul sufletului nostru toți suntem niște copii, mai mari sau mai mici. Gesturi de romantism face aproape zilnic. Îmi aduce flori, îmi scrie mesaje deocheate”, a dezvălui Anca Serea, pentru WOWbiz.ro.

Cei doi nu țin cont unde sunt și își arată mereu dragostea unul față de celălalt. De multe ori, Adrian Sînă i-a oferit haina soției sale atunci când au plecat de la un eveniment și era frig afară.

„Noi încercăm să păstrăm, chiar și după mai bine de 11 ani de relație, flacăra aprinsă. Avem și momente mai grele, dar mare majoritate a momentelor noastre sunt momente foarte frumoase și ne arătăm dragostea indiferent de loc și de moment”.

„Într-un cuplu cu mai mulți copii, doamnele se mai culcă pe o ureche”

Anca Serea a vorbit și despre secretul căsniciei sale cu Adrian Sînă. Vedeta este de părere că rolul femeii într-o relație este foarte important, arma ei fiind seducția. Fosta prezentatoare nu își neglijează niciodată soțul, chiar dacă are grijă și de cei șase copii.

„Cred că depinde foarte mult ce înseamnă fericirea în cuplu. Pentru mine, care consider că am ajuns la o oarecare experiență de viață, cred că este foarte important să menții acel foc al pasiunii. Asta cred că este atribuția principală a femeii. Are și bărbatul o mare parte, dar cred că arma seducției este la femeie.

Într-un cuplu cu mai mulți copii, doamnele se mai culcă pe o ureche. Cred că un cuplu mai are nevoie și de timp alocat fiecărei persoane, dar sunt importante și escapadele de o zi sau două și foarte importante sunt și gesturile mărunte: un ceai adus la pat, o cafea”.

Anca Serea este de părere că pentru a avea o căsnicie de lungă durată, unul dintre secrete este respectul.„Cred că sunt lucruri care dovedesc faptul că încă ții la persoana de lângă tine. Fără să mai punem la socoteală respectul și alte lucruri care sunt de la sine înțelese”, a declarat soția lui Adrian Sînă.

Anca Serea și Adrian Sînă au fost la un pas de divorț

Anca Serea și Adi Sînă, care sunt căsătoriți din anul 2015, au recunoscut într-un interviu pentru emisiunea „Teo Show” de la Kanal D că au fost la un pas de divorț. Iubirea lor, dar și familia frumoasă pe care și-au întemeiat-o împreună i-au făcut să se răzgândească și să rămână împreună.

De-a lungul anilor, în spațiul public au existat și multe zvonuri cum că ei ar divorța. Pentru prima oară, Anca Serea a spus că da, ea și Adi Sînă au fost la un pas de divorț. „Cred că a existat un moment sau două în care am vrut să renunțăm, dar ne-am dat seama că nu aveam un motiv suficient de serios și cred că toate experiențele astea, și acum vorbim foarte serios, ne fac să realizăm ce avem, de fapt. Am zis că nu o să mergem mai departe, că o să ne despărțim, dar nu. Mi-am dat seama apoi că nici nu a fost adevărat”, a mai declarat Anca Serea, mamă a șase copii.

