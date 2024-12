La patru ani de când Anca Țurcașiu și Cristian Georgescu au decis să meargă pe căi separate, vedeta radiază de fericire alături de un nou partener, pe care l-a ținut departe de ochii curioșilor o bună perioadă. Iată că acum, după ce relația lor a devenit și mai serioasă, Anca Țurcașiu s-a afișat alături de partener, căruia i-a dezvăluit public și identitatea: Călin Șerban.

Cine e și cu ce se ocupă Călin Șerban, iubitul Ancăi Țurcașiu

Invitată în podcastul lui Horia Brenciu, Anca Țurcașiu a apărut alături de iubitul Călin Șerban. „Horia Brenciu mi-a făcut niște surprize minunate. Jur că nu am știut nimic. Am râs și am povestit o grămadă de lucruri. Vă veți amuza cu siguranță. Andreea Samson, Jean Gavril și iubitul meu, Călin Șerban, au fost alături de mine”, a scris Anca Țurcașiu pe social media.

Actualul iubit al Ancăi Țurcașiu a fost căsătorit, dar a divorțat și are trei fete majore. Călin Șerban e primul instructor de kitesurfing din România. De-a lungul timpului el a participat în diverse show-uri de televiziune care testează limitele fizice și mentale, precum Ninja Warrior și Exatlon. Cel mai recent el a apărut la „Batem Palma?”, emisiunea prezentată de Cosmin Seleși la Pro TV.

Recomandări Cât de mult au ridicat audiențele Realitatea Plus femeia-locomotivă Anca Alexandrescu și candidatul ezoteric Călin Georgescu

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

De când se cunosc Anca Țurcașiu și iubitul Călin Șerban

Într-un interviu pentru revista VIVA!, Anca Țurcașiu a oferit câteva declarații despre relația lor. Cei doi se cunosc de mai bine de 20 de ani, iar până nu de mult erau doar prieteni, fiecare având în spate un divorț. Acum însă s-au redescoperit și se bucură de o poveste de dragoste intensă și frumoasă.

„Suntem prieteni de foarte mulți ani, vreo 20, și n-am fi crezut niciodată că vom ajunge să fim împreună. Fiecare și-a construit propria familie. Între timp, am divorțat amândoi și ne-am regăsit, rămânând prieteni, într-o altă formă, poate trimiși unul către celălalt, de undeva de sus, pentru a ne conecta în alt fel decât am făcut-o până acum, pentru că fiecare dintre noi avea nevoie de un partener așa cum este celălalt. Ne completăm extrem de frumos…”.

„Nici nu știu să gestionez atâta atenție care vine către mine”

Actrița a mărturisit că nu a mai fost niciodată atât de fericită, partenerul său având un impact profund asupra vieții ei. Anca Țurcașiu a lăudat comportamentul bărbatului, subliniind că acesta este cu adevărat de nota 10. Vedeta se simte îndrăgostită până peste cap și este încântată de această nouă etapă din viața ei. Cu toate că preferă să rămână discretă cu privire la detalii, Anca Țurcașiu pare să fi găsit fericirea pe care o căuta, iar fanii ei sunt curioși să afle mai multe despre bărbatul care îi aduce zâmbetul pe buze.

Recomandări Partea penală a afacerii cu victime din accidente: avocatul Ionuț Jercan a deschis proces și a încasat 85.000 de euro în numele unei văduve cu doi copii, deși aceasta nu-i mai era clientă

„E prima oară când simt cu adevărat că am alături un bărbat care este atent, grijuliu, care nu mă lasă să fac nimic, care are o grijă de mine și o atenție nemăsurate, cu care fac absolut totul împreună, extrem de tandru, de romantic. Nici nu știu să gestionez atâta atenție care vine către mine și atâta grijă, pentru că, în toată viața mea, eu am făcut mult mai mult din lucrurile pe care ar fi trebuit să le facă alții în jurul meu”, a mai declarat Anca Țurcașiu pentru sursa mai sus-menționată.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News