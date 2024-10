Au trecut patru ani de când Anca Țurcașiu și Cristian Georgescu au decis să meargă pe căi separate, iar acum vedeta radiază de fericire alături de un nou partener, pe care îl ține departe de ochii curioșilor. Se pare că această relație misterioasă i-a adus liniștea și emoțiile de care avea nevoie, făcând-o să simtă din nou bucuria de a trăi.

„Într-adevăr, radiez de fericire. Cred că am râs de la începutul anului până acum poate cât am râs în toată viața mea… Atât de fericită pot să spun că sunt, din toate punctele de vedere. Mă bucur că au făcut furori imaginile, chiar dacă nu sunt atât de clare… Pentru că nu mai vreau să împart fiecare moment personal cu toată lumea.

E suficient să se știe că iubesc și sunt iubită. E suficient să se știe că împărțim împreună fiecare zi plină de iubire, de bucurie, de fericire, de lucruri pe care le facem împreună. Călătorim foarte mult, râdem, cântăm, ne iubim, dansăm în fiecare zi, avem ritualuri de a face din fiecare zi care ne-a rămas pe Pământ cea mai frumoasă zi din viața noastră”, a declarat Anca Țurcașiu, potrivit viva.ro.

„Fiecare și-a construit propria familie. Între timp, am divorțat amândoi și ne-am regăsit”

Deși Anca Țurcașiu preferă să păstreze detalii despre noul ei iubit într-un cerc restrâns, recent a oferit câteva declarații despre relația lor. Cei doi se cunosc de mai bine de 20 de ani, iar până nu demult erau doar prieteni, fiecare având în spate un divorț. Acum însă s-au redescoperit și se bucură de o poveste de dragoste intensă și frumoasă.

„Suntem prieteni de foarte mulți ani, vreo 20, și n-am fi crezut niciodată că vom ajunge să fim împreună. Fiecare și-a construit propria familie. Între timp, am divorțat amândoi și ne-am regăsit, rămânând prieteni, într-o altă formă, poate trimiși unul către celălalt, de undeva de sus, pentru a ne conecta în alt fel decât am făcut-o până acum, pentru că fiecare dintre noi avea nevoie de un partener așa cum este celălalt. Ne completăm extrem de frumos…”

„E prima oară când simt cu adevărat că am alături un bărbat care este atent, grijuliu, care nu mă lasă să fac nimic”

Actrița a mărturisit că nu a mai fost niciodată atât de fericită, partenerul său având un impact profund asupra vieții ei. Anca Țurcașiu a lăudat comportamentul bărbatului, subliniind că acesta este cu adevărat de nota 10. Vedeta se simte îndrăgostită până peste cap și este încântată de această nouă etapă din viața ei. Cu toate că preferă să rămână discretă cu privire la detalii, Anca Țurcașiu pare să fi găsit fericirea pe care o căuta, iar fanii ei sunt curioși să afle mai multe despre bărbatul care îi aduce zâmbetul pe buze.

„E prima oară când simt cu adevărat că am alături un bărbat care este atent, grijuliu, care nu mă lasă să fac nimic, care are o grijă de mine și o atenție nemăsurate, cu care fac absolut totul împreună, extrem de tandru, de romantic. Nici nu știu să gestionez atâta atenție care vine către mine și atâta grijă, pentru că, în toată viața mea, eu am făcut mult mai mult din lucrurile pe care ar fi trebuit să le facă alții în jurul meu”, a mai declarat Anca Țurcașiu pentru sursa mai sus-menționată.

