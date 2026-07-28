Munca la matinal implică o disciplină spartană, iar rutina zilnică a vedetei este complet diferită de cea a majorității oamenilor. Pentru a fi pregătită de emisie în zorii zilei, știrista face compromisuri majore pe plan personal.

Iuliana Pepene: „Trebuie să dorm foarte devreme”

Într-un interviu pentru TVmania, Iuliana Pepene a explicat că cel mai mare sacrificiu pe care îl face este cel legat de timpul liber și de viața socială. Pentru a fi în formă maximă în direct, ea renunță frecvent la serile în familie sau la ieșirile cu prietenii.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Cel mai mare compromis este programul. De luni până vineri, ziua mea începe la ora 3 dimineața, ceea ce înseamnă că trebuie să dorm foarte devreme și să renunț de multe ori la ieșiri cu prietenii, evenimente sau seri petrecute cu familia”, a mărturisit prezentatoarea „Observator 6” de la Antena 1.

Cu toate acestea, efortul depus își găsește recompensa în energia pe care o primește din partea celor care o urmăresc în fiecare dimineață.

„Există și o satisfacție aparte: să știu că sunt printre primii care le aduc oamenilor informațiile importante la începutul zilei. Atunci când telespectatorii își beau cafeaua și își încep dimineața, eu sunt deja în direct”, a adăugat vedeta TV.

Cum își menține tonusul după orele petrecute în platou

Ritmul alert nu se încheie însă odată cu ieșirea din emisia în direct. După ce termină prezentarea știrilor, Iuliana Pepene își îndreaptă întreaga atenție către un stil de viață activ, menit să îi ofere echilibru și energie pentru întreaga zi. Sportul zilnic a devenit secretul prin care își reîncarcă bateriile și își menține starea de bine.

Sursa foto: Instagram – Iuliana Pepene

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE