Pasagerul a suferit răni la gât și umăr

Omul de afaceri sârb, în vârstă de 61 de ani, a suferit răni la gât și umăr după ce o fereastră a avionului s-a spart în timpul zborului care conecta Salonic, Grecia, cu Memmingen, Germania, pe 10 iulie, relatează cotidianul britanic The Independent.

Soția sa a relatat că l-a tras înapoi în avion pe acesta, care își pierdea cunoștința în repetate rânduri. Acesta poartă acum un guler cervical timp de cel puțin șase săptămâni.

„Nimeni de la companie nu m-a contactat direct”

„Tot ce am primit au fost e-mailuri trimise fiului meu, care a rezervat biletele, în care ne întreabă dacă dorim să reprogramăm zborul și cum mă simt. Dar nimeni de la companie nu m-a contactat direct, nici măcar un telefon pentru a arăta un minim de preocupare”, a declarat bărbatul, pentru Daily Mail.

Soția sa a mai susținut că membrii echipajului „nu au făcut nimic” și „păreau speriați”, în timp ce pasagerii încercau să-l țină pe acesta. Avionul Boeing 737 s-a întors pe aeroportul din Salonic, unde echipele medicale și o ambulanță l-au preluat pe bărbat pentru a fi transportat la spital.

„Am auzit un zgomot puternic, ca o explozie de anvelopă”, a declarat un pasager care a fost martor.

Ryanair nu a comentat incidentul

Ryanair nu a comentat incidentul, invocând investigația aflată în desfășurare, scrie The Independent.

Anterior, Neil Sorahan, directorul financiar al grupului Ryanair, a afirmat: „Echipa noastră de asistență pentru clienți a fost activă în comunicarea cu familia de la începutul incidentului. Echipajul nostru a făcut o treabă fenomenală, readucând avionul în siguranță la Salonic. Toată lumea, fără excepție, a coborât din avion în siguranță. A fost o muncă excelentă din partea echipajului și a piloților”.

Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației a desemnat un expert tehnic pentru a participa la ancheta privind incidentul de la bordul unui avion Ryanair, în care un pasager a fost tras parțial în afara avionului printr-un geam desprins în timpul zborului, a relatat Reuters, luni, 13 iulie.

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