Pasagerul a suferit răni la gât și umăr

Omul de afaceri sârb, în vârstă de 61 de ani, a suferit răni la gât și umăr după ce o fereastră a avionului s-a spart în timpul zborului care conecta Salonic, Grecia, cu Memmingen, Germania, pe 10 iulie, relatează cotidianul britanic The Independent.

Soția sa a relatat că l-a tras înapoi în avion pe acesta, care își pierdea cunoștința în repetate rânduri. Acesta poartă acum un guler cervical timp de cel puțin șase săptămâni.

„Tot ce am primit au fost e-mailuri trimise fiului meu, care a rezervat biletele, în care ne întreabă dacă dorim să reprogramăm zborul și cum mă simt. Dar nimeni de la companie nu m-a contactat direct, nici măcar un telefon pentru a arăta un minim de preocupare”, a declarat bărbatul, pentru Daily Mail.

BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.



According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026

Soția sa a mai susținut că membrii echipajului „nu au făcut nimic” și „păreau speriați”, în timp ce pasagerii încercau să-l țină pe acesta. Avionul Boeing 737 s-a întors pe aeroportul din Salonic, unde echipele medicale și o ambulanță l-au preluat pe bărbat pentru a fi transportat la spital.

„Am auzit un zgomot puternic, ca o explozie de anvelopă”, a declarat un pasager care a fost martor.

Ryanair nu a comentat incidentul

Ryanair nu a comentat incidentul, invocând investigația aflată în desfășurare, scrie The Independent.

Anterior, Neil Sorahan, directorul financiar al grupului Ryanair, a afirmat: „Echipa noastră de asistență pentru clienți a fost activă în comunicarea cu familia de la începutul incidentului. Echipajul nostru a făcut o treabă fenomenală, readucând avionul în siguranță la Salonic. Toată lumea, fără excepție, a coborât din avion în siguranță. A fost o muncă excelentă din partea echipajului și a piloților”.

Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației a desemnat un expert tehnic pentru a participa la ancheta privind incidentul de la bordul unui avion Ryanair, în care un pasager a fost tras parțial în afara avionului printr-un geam desprins în timpul zborului, a relatat Reuters, luni, 13 iulie.



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