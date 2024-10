Anca Țurcașiu, celebra actriță și concurentă la Asia Express, a devenit bunică pentru prima dată la vârsta de 54 de ani. Evenimentul fericit a avut loc pe 17 iunie 2024, când nora sa a adus pe lume o fetiță sănătoasă, numită Zoe. Potrivit viva.ro, actrița a împărtășit recent primele fotografii cu nepoata sa pe rețelele de socializare.

„Fără cuvinte… doar dragoste și fericire”, a scris ea, în engleză, în descrierea postării care a adunat rapid o mulțime de aprecieri și comentarii de la fanii ei.

„O bunică tânără, fericită și binecuvântată de Dumnezeu!”, a comentat cineva.

„Ce bunică frumoasă, de mică te-am admirat. Ești minunată Anca. Să vă traiască minunea”, a comentat alt fan.

„Ce oameni simpli…parcul Moghioros..sa va bucurați de minune”, a remarcat alt internaut.

Radu și soția lui, Andreea, au devenit părinți în urmă cu câteva luni, după ce s-au căsătorit într-o ceremonie restrânsă, acum doi ani. Numele Zoe, ales pentru fiica lor, simbolizează începutul unei noi generații în familia Țurcașiu, iar momentele împărtășite de actriță reflectă această bucurie.

Anca a marcat momentul pe rețelele sociale cu un mesaj plin de emoție: „Fără cuvinte… doar iubire și fericire!”, subliniind sentimentele copleșitoare pe care le trăiește în rolul de bunică. „De azi noapte, de la ora 00:30, sunt bunică! Sunt cea mai fericită de pe pământ. A venit pe lume Zoe, minunată, splendidă, specială, sănătoasă și suntem foarte, foarte fericiți”, a scris actrița la momentul nașterii nepoatei sale.

Anca Țurcașiu nu se bagă în viața amoroasă a fiului ei

Recent, Anca Turcașiu a dezvăluit că, deși are o relație foarte apropiată cu fiul ei, ea nu se implică absolut deloc în viața de cuplu a acestuia.

„Am mai spus că n-am dat sfaturi sub nicio formă și nici nu mă bag în viața lor. Sunt foarte fericiți, se iubesc foarte mult. Regrete vizavi de relația cu Radu nu am. Am fost foarte prezentă în viața lui, chiar dacă plecam mult în turnee.

Am fost o mamă care a făcut lecții cu el în fiecare zi, care petrecea mult timp cu el, ocupându-ne de o grămadă de activități împreună.(…) Mi-ar plăcea să am o nepoțică cu părul ondulat și cu ochii verzi – o bombonică de fetiță!”, spunea Anca Țurcașiu, pentru Viva.ro.

