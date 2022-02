„Toată viața am fost. Și sunt. Este absolut normal. Nu sunt greu de cucerit, nu știu. Sunt foarte atentă la ce mănânc, la somn, la sport, fac mult sport. Și este din ce în ce mai complicat și atunci am grijă de mine”, a declarat Anca Țurcașiu la Antena Stars, potrivit Spynews.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Fac sport, am grijă cât dorm, am grijă ce mănânc, am grijă ce oameni am în jurul meu, oameni buni cu o energie pozitivă și mă bucur de fiecare zi pe care o trăiesc.

Nu știu dacă am un secret sau ceva, dar am învățat să mă valorific pe mine și să înțeleg că trebuie să păstrez în jurul meu oamenii buni, oamenii cu adevărat care merită și care îmi sunt alături și mă iubesc cu adevărat”, a declarat actrița în cadrul unui interviu.

GSP.RO ”Nimeni nu trebuie să ştie că eu am făcut asta”. Gestul unui bărbat celebru pentru o chelneriță. Cine l-a dat de gol

Playtech.ro S-a aflat! Cine s-ar afla de fapt în spatele partidului AUR. Românii nu și-ar fi închipuit asta

Observatornews.ro Vlăduţ s-a simţit rău la şcoală şi a fost luat şi adus acasă de mama sa. Câteva ore mai târziu murea în faţa părinţilor săi

HOROSCOP Horoscop 11 februarie 2022. Leii trec printr-o etapă mai confuză, în care bunăvoința va da roade bogate

Știrileprotv.ro O tânără a crezut că e răcită, dar când a ajuns la spital medicii i-au dat o veste care i-a dat viața peste cap. Ce au descoperit

Telekomsport 300 de ani de închisoare! Marea gimnastă rupe tăcerea: "Am fost goală cu medicul peste mine. Minoră fiind...". Ce făceau părinţii ei

PUBLICITATE Trisport.ro a lansat un smartwatch pe care trebuie să-l ai, pentru o viață sănătoasă