„Ei doi se cunosc de când Radu avea 4 ani. Am petrecut foarte mult timp împreună familia mea și familia lui. Prin urmare, ei se știau, ba chiar, de-a lungul timpului, au comunicat foarte mult, și, prin mine, Radu a fost ajutat de el în diverse situații. Noi avem o relație foarte apropiată de prietenie și Radu a fost mai mult decât fericit când noi am apărut la braț, ca iubiți”, a declarat Anca Țurcașiu pentru revista VIVA!

Anca Țurcașiu a participat la Asia Express 2024, iar la întoarcerea de la filmări, artista a avut parte de o petrecere organizată chiar de partenerul ei.

„Acasă, când am ajuns, am avut parte de o petrecere-surpriză. Iubitul meu i-a adunat în casă la mine pe toți oamenii dragi, toți prietenii mei apropiați, tata, Radu, copilul meu, și o verișoară care a venit special de la Alba Iulia, o prietenă de la Piatra Neamț, plus cei din București.

În clipa în care am intrat în casă, i-am găsit pe Radu și pe tata, după care ceilalți au apărut unul câte unul, de prin câte-o cameră, de prin balcon, de prin baie… Am plâns,ne-am îmbrățișat și a fost ceva extraordinar. Un moment pe care n-o să-l uit toată viața”, a mai povestit Anca Țurcașiu.

Anca Țurcașiu și partenerul ei se cunosc de 20 de ani

Anca Țurcașiu a declarat recent că și-a cunoscut actualul iubit în urmă cu mai mulți ani, pe vremea când amândoi erau implicați în alte relații de iubire. Acum s-au regăsit și sunt mai fericiți ca niciodată. „Suntem prieteni de foarte mulți ani, vreo 20, și n-am fi crezut niciodată că vom ajunge să fim împreună. Fiecare și-a construit propria familie.

Între timp, am divorțat amândoi și ne-am regăsit, rămânând prieteni, într-o altă formă, poate trimiși unul către celălalt, de undeva de sus, pentru a ne conecta în alt fel decât am făcut-o până acum, pentru că fiecare dintre noi avea nevoie de un partener așa cum este celălalt. Ne completăm extrem de frumos”, a declarat Anca Țurcașiu, la viva.ro.

