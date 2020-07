Andi Moisescu a câștigat primii bani ca DJ. ”La 17 ani am început să pun muzică în discoteci”

Înainte ca pandemia de COVID-19 să anuleze toate spectacolele și festivalurile mari, Andi Moisescu acceptase propunerea organizatorilor de la UNTOLD de a mixa muzică pe scena festivalului.

Andi, pe post de DJ

Acum trebuie să așteptăm să ne reîntoarcem la normalitate, ca să se poată reface UNTOLD. Este deja agreată o astfel de colaborare. Sigur că o să mă duc către o scenă care cred eu că mi se potrivește mai bine, respectiv spre Nostalgia. Nici nu mă gândesc că m-ați crede dacă m-aș apuca astăzi să pun numai muzică trap. O să mă credeți când o să pun muzica ce se vede pe fața mea, findcă eu o trăiesc. Andi Moisescu:

Deși nu-l caracterizează stilul muzical din ultimii ani, realizatorul emisiunii ”Apropo TV” recunoaște că au fost situații în care a trebuit să se conformeze cerințelor publicului și să pună o muzică total diferită de ceea ce avea el în repertoriu.

”Am avut un party la Miercurea Ciuc, un oraș de care eu sunt foarte atașat, pentru că am făcut patinaj viteză când eram copil și acolo era singurul loc unde puteam să ne antrenăm serios, unde exista o pistă olimpică. La Miercurea Ciuc petreceam câte două luni și jumătate în fiecare an, deci e un fel de a doua mea casă. Acum ceva vreme, înainte de pandemie, am fost invitat de niște prieteni care dețin un club acolo să vin să fac o petrecere. Erau numai tineri în club, 18-19 ani. Când am văzut publicul, am zis că nu pot să pun doar muzică de-a mea, ci trebuie să mă duc în zona lor. Când am pus prima piesă de trap, «s-a rupt» clubul în acel moment”, a mai povestit, amuzat, Andi Moisescu.

În liceu, punea muzică la petreceri

Pasiunea lui Andi Moisescu a început în liceu, la petrecerile cu prietenii, a continuat apoi la radio și a revenit în ultimii ani, când prietenii l-au rugat să întrețină atmosfera la diverse petreceri, de dragul vremurilor trecute.

”În liceu am început să pun muzică pe la petreceri, iar după aceea, după Revoluție, pentru că pe mine Revoluția m-a prins în clasa a XI-a, am și intrat la primul post de radio care a emis atunci: Uni-Fun Radio. A început să emită pe 11 ianuarie 1990. La 17 ani am intrat la radio și, în același timp, am început să pun și muzică în discoteci, așa se chemau pe vremea aia. Așa am câștigat primii bani.”

