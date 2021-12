Andra Marinescu, arhitect „Visuri la cheie”, apariție spectaculoasă în noaptea dintre ani

Andra Marinescu şi Alex Gavrilescu i-au înlocuit în sezonul 8 de „Visuri la cheie” pe ​Omid Ghannadi și Valentin Ionașcu.

Cum a fost la Protevelion? Ce vor vedea oamenii de acasă?

Protevelionul a fost cea mai tare distracție din ultimii 12 ani. Am oprit timpul în loc și ne-am distrat la maxim… sau, cum spun oltenii, am rupt pingeaua la pantofi. Cred că ne-a lipsit tuturor genul acesta de pretrecere și asta se va vedea – pentru că ne-am distrat serios!

Am urmărit un spectacol în adevăratul sens al cuvântului – de la scenete cu actori iubiți, până la melodii interpretate de artiști, dar și de cei la care nu ne-am fi așteptat să-i vedem în astfel de ipostaze.

Mă bucur că am fost parte din acestă petrecere și abia aștept să vadă și cei de acasă ce a ieșit! Îi vom molipsi cu pofta noastră de distracție și voie bună. Să încercăm să uităm puțin de perioada atipică pe care o traversăm.

Ce ținută ai ales?

O rochie făcută de prietena mea, Iza Vandee, special pentru acest eveniment. Mă știe o fire activă și petrecăreață, mi-a conceput o rochie comodă, dar elegantă în același timp. Însă când am văzut că nu pot sta pe scaun fără să dansez m-am gândit că nu am făcut cea mai bună alegere cu tocurile, dar chiar dacă m-am ales cu picioare umflate, cizmele s-au dovedit a fi foarte confortabile. Și, credeți-mă, am dansat! Mult! Sunt sigură că nici cei de acasă nu vor rezista.

Tu ce vei face de Revelion anul acesta?

Emisiunea „Visuri la cheie” s-a terminat chiar înainte de Crăciun, a fost un an intens pentru mine și nu prea am avut timp de vacanță. Așa că de Revelion sunt la Madrid, dar tot mă voi uita la Protevelion, pentru că mor de curiozitate să văd ce a ieșit.

Care e Revelionul care ți-a rămas în mine?

Cel din 2001, petrecut cu părinții mei, la Brașov. Protevelionul este pe aceeași poziție…mi-a adus aminte de ce înseamnă să te distrezi cu adevărat.

