Andra este una dintre cele mai apreciate și iubite cântărețe din România și a reușit să ajungă la inimile fanilor cu vocea sa. Pe rețelele de socializare, artista are multe fotografii de la concerte, cu familia ei, din vacanțe, însă nu are deloc poze în care apare în costum de baie. Soția lui Cătălin Măruță a explicat de ce nu postează imagini cu ea în costum de baie.

„În costum de baie nu am (n.r. fotografii), nu îmi fac, nu îmi face plăcere sa mă pozez în costum de baie. Cred că lucrurile astea sunt mult prea intime! Nu știu cum o să gândesc peste un an, dar acum nu îmi place”, a spus Andra Măruță, potrivit Fanatik.

Cântăreața nu se simte în largul ei să apară în ipostaze provocatoare în fața oamenilor, astfel că evită astfel de apariții. Pe rețelele de socializare, Andra are fotografii cu ea din vacanță, în costum de baie, însă niciodată nu lasă la vedere întregul corp.

În urmă cu 16 ani, prin anul 2007, Andra a fost surprinsă de paparazzii CANCAN, în prezența lui Cătălin Măruță, în costum de baie. Cântăreața purta atunci un costum colorat din două piese, iar pe cap purta o pălărie supradimensională. Și atunci Andra avea un corp de invidiat, fiind slabă, înaltă și cu forme frumoase.

La ce alimente a renunțat Andra pentru a slăbi

Andra, în vârstă de 36 de ani, a luat în urmă cu ceva timp o decizie importantă. Artista și-a schimbat total stilul alimentar, pentru a scăpa de câteva kilograme în plus. În ultimele luni, artista a surprins după ce a slăbit considerabil.

Andra a reușit să renunțe la anumite alimente și să aibă un stil de viață sănătos. „Ciolan cu varză, sushi, în altă zi, ca să pară că mâncam mai sănătos, rață… Acum, în ultimele dăți nu am mai comandat dulce. Mâncăm cu toții în același spațiu și apoi ne ducem fiecare la cabinele noastre. Apoi numai îi vezi că îmi bat la ușă: «Auzi, dar ceva dulce nu ai? Că tu ai mereu ceva dulce!» Acum i-am surprins, în ultimele dăți, pentru că nu am mai adus nimic dulce la mine. Mi-am propus să nu mai mănânc așa mult”, a dezvăluit Andra, la emisiunea „Vorbește lumea”, de la Pro TV.

Cântăreața a mărturisit la un moment dat că în pandemia a luat câteva kilograme în plus, pentru că a mâncat foarte mult. ,,Eu în pandemie am mâncat foarte mult. Cumva, am simțit că e meritul meu, după 20 de ani de carieră, să mănânc ce vreau eu, fără niciun fel de restricție. Kilogramele s-au tot adunat, am făcut 70 de kilograme, iar la un moment dat am simțit să fac lucrul acesta. Iar acum am 64, am 63,50 de fapt. Sper să fie tot în scădere și să ajung la kilogramele dorite”, a spus Andra în urmă cu ceva timp.

