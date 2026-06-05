Unul dintre cele mai prestigioase și spectaculoase evenimente din calendarul Formulei 1 are loc în acest weekend. Spectacolul va putea fi urmărit duminică, de la ora 15.45, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Cursa se vede pe Antena 1, calificările sunt pe Antena 3

Considerată una dintre cursele emblematice ale motorsportului mondial, etapa de la Monaco transformă centrul Principatului într-un circuit unic, unde monoposturile rulează la doar câțiva centimetri de bariere. Fiecare greșeală poate costa scump, iar fiecare depășire este o demonstrație de talent și control la limită.

Decorul spectaculos al Principatului, cu iahturile sale impresionante, clădirile elegante și atmosfera inconfundabilă, completează una dintre cele mai speciale experiențe din Formula 1. Într-o cursă în care strategia joacă un rol la fel de important ca viteza, fiecare tur poate schimba lupta pentru victorie.

Etapa din Monaco vine într-un moment excelent pentru Mercedes, echipa care a dominat începutul de sezon. Liderul campionatului, Kimi Antonelli, a câștigat ultimele patru Mari Premii și ajunge în Monte Carlo cu un moral excelent, în căutarea unui nou succes care să-i consolideze poziția în fruntea clasamentului.

Colegul său, George Russell, câștigătorul cursei de debut din Australia, rămâne unul dintre principalii pretendenți la victorie. În același timp, piloții de la Ferrari și McLaren sunt pregătiți să profite de orice oportunitate pe unul dintre cele mai dificile trasee ale sezonului. Anul trecut, victoria din Monaco i-a revenit lui Lando Norris.

Programul Marelui Premiu din Monaco 2026

Vineri, 5 iunie 2026:

antrenament 1: ora 14.30 – AntenaPLAY

antrenament 2: ora 18.00 – AntenaPLAY

Sâmbătă, 6 iunie 2026:

antrenament 3: ora 13.30 – AntenaPLAY

calificări: ora 16.45 – Antena 3 CNN și AntenaPLAY

Duminică, 7 iunie 2026:

cursa: ora 15.45 – Antena 1 și AntenaPLAY

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE