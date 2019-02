În luna aprilie, fanii din România se vor putea bucura de prezența maestrului Andre Rieu și a orchestrei sale Johann Strauss, în cadrul celor 4 concerte ce vor avea loc în perioada 4 – 7 aprilie, la BT Arena din Cluj-Napoca. Toate cele patru concerte au fost declarate sold-out într-un timp record.

Noul CD, „Romantic Moments II', cuprinde 16 melodii, coloane sonore ale celor mai cunoscute filme internaționale, balade și melodii de muzică clasică ce cuceresc de secole inimile a milioane de oameni.André Rieu este, fără îndoială, unul dintre cei mai de succes muzicieni ai timpului nostru. Cu 90 de concerte pe an și peste 40 de milioane de albume vândute, „King of the Waltz” a câștigat milioane de fani de pe întreg mapamondul. Turneele sale se situează în mod regulat în Top 10 Billboard Touring Charts cu cele mai de succes spectacole din întreaga lume. Pe 22 martie, André Rieu va lansa noul său DVD „Love in Maastricht” și noul album „Romantic Moments II”.

Recent, violonistul, dirijorul și compozitorul olandez a acceptat să discute, în exclusivitate pentru Libertatea, despre România, relația sa cu naistul Gheorghe Zamfir, dar și despre cum arată timpul său liber, alături de soție, de cei doi copii și de cei cinci nepoți.

Citește și

OPINIE | „Naționala de fățărnicie a României”. PAH, despre candidatura Laurei Codruța Kovesi la funcția de procuror-șef al Parchetului European