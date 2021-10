Andreea Antonescu a încins atmosfera în sala de fitness. Cum a apărut îmbrăcată

Andreea Antonescu a postat un filmuleț în timp ce se afla la sala de fitness și alerga pe bandă. Din clipul postat se vede clar bustul artistei, care, de altfel, este destul de mare pentru bustiera pe care aceasta a ales s-o poarte la sală.

Fanii au felicitate-o pentru cât de bine arată și au sfătuit-o să nu renunțe la sport. „Am renunțat la dulciuri, Nutella, pentru care aveam o obsesie, și orice alte alimente care nu fac bine organismului. Consider că ești ceea ce mănânci și cred că al meu corp merită să-i ofer ce-i mai bun!

Nu mai am 42 kg, am 47 și mi s-a recomandat să nu mai slăbesc. Dar, am ajuns de data aceasta la silueta pe care o am prin muncă, sacrificii și un stil de viață sănătos!”, a declarat Andreea Antonescu recent, pentru qwer.ro.

