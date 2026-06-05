Conform listei, Pentagonul intenționează să reducă în principal forțele aeriene și cele navale.

În ceea ce privește forțele aeriene, Pentagonul a informat NATO în legătură cu retragarea tuturor celor opt avioane de realimentare și transport militar strategic KC-46. De asemenea, a transmis că va retrage 36 din cele 99 de avioane de vânătoare multirol F-16, 18 din cele 54 de bombardiere F-15E și opt din cele 71 de avioane de realimentare KC-135.

În plus, Pentagonul a anunțat că va reduce numărul dronelor și al aeronavelor de recunoaștere navală. Astfel, dronele de recunoaștere cu rază lungă de acțiune vor fi retrase complet, în timp ce numărul dronelor mari de tip MQ-9 Reaper va fi redus la jumătate. Totodată, numărul aeronavelor de patrulare maritimă P-8A Poseidon va fi redus de la 26 la 15.

NATO nu va mai avea submarine americane capabile să lanseze rachete de croazieră și se va putea baza doar pe unul dintre cele două grupuri de atac prevăzute pentru portavioane, precum și doar pe una dintre cele două forțe de bombardament. În plus, capacitățile americane vor fi reduse la aproape jumătate în ceea ce privește crucișătoarele și distrugătoarele responsabile pentru apărarea aeriană, apărarea antirachetă, atacurile cu rachete și escortarea flotelor.

Retragerea acestor echipamente americane va afecta NATO Force Model, un cadru care stabilește modul în care Alianța organizează, pregătește și comandă forțele naționale pentru apărare colectivă și gestionarea crizelor. Administrația Trump a cerut ca toate aceste forțe să fie înlocuite de aliații europeni și Canada.

Reducerea capacităților militare americane în Europa este coordonată de subsecretarul pentru Politici al Departamentului Apărării, Elbridge Colby. Inițiativa lui Colby prevede ca Europa să își asume „responsabilitatea principală pentru propria apărare convențională, ca răspuns la amenințările de securitate cu care se confruntă”, se arată într-un comunicat emis miercuri.

„În cadrul Modelului de Forțe al NATO a existat o codependență nesănătoasă de forțele americane. Președintele Trump, secretarul Hegseth și alții au exprimat clar că acest lucru trebuie să se schimbe, iar schimbarea va avea loc. Posibila realitate a unui conflict simultan în mai multe teatre de operații impune acest lucru”, a explicat comandantul Comandamentului European al SUA, generalul Alexus G. Grynkewich.

Întrebată despre lista primită de NATO, purtătoarea de cuvânt Allison Hart nu a vrut să ofere detalii, dar a subliniat că a existat până acum o dependență excesivă de forțele armate americane, dar echilibrul responsabilității s-ar putea schimba pe fondul creșterii cheltuielilor pentru apărare în Europa și Canada. Potrivit purtătoarei de cuvânt, planurile de apărare ale NATO ar putea deveni mai sustenabile pe termen lung odată cu retragerea acestor echipamente.

Principala problemă pentru europeni este timpul, întrucât Europa are la dispoziție doar câteva săptămâni pentru a decide asupra capacităților cu care să fie înlocuite echipamentele americane retrase.

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