Toate cele patru drone marine ieșite de sub controlul forțelor militare ucrainene s-au autodetonat

„Drona marină care a explodat în această dimineață în Portul Constanța făcea parte, alături de alte mijloace similare de luptă, dintr-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse. Forțele ucrainene au pierdut controlul asupra respectivelor mijloace ca urmare a acțiunilor de război electronic întreprinse de Rusia.

Intrarea acestei drone în spațiul suveran românesc reprezintă o consecință directă a războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei. Informații primite în cursul dimineții de la partea ucraineană au permis evacuarea zonei cu risc de explozie”, a scris Nicușor Dan.

Drona marină care a explodat în această dimineață în Portul Constanța făcea parte, alături de alte mijloace similare de luptă, dintr-o operațiune militară condusă de Ucraina împotriva agresiunii ruse. Forțele ucrainiene au pierdut controlul asupra respectivelor mijloace ca urmare… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) June 5, 2026

Acesta a mai transmis că toate cele patru drone marine ieșite de sub controlul forțelor militare ucrainene s-au autodetonat.

„În acest moment, toate cele patru drone marine ieșite de sub controlul forțelor militare ucrainene s-au autodetonat. Pe lângă drona care s-a autodistrus în Portul Constanța, o a doua s-a autodetonat, sub monitorizarea Gărzii de Coastă, în largul Portului Constanța, iar alte două drone au explodat la circa 145 de km est de Constanța. Niciuna dintre aceste drone nu a produs victime sau daune semnificative. În acest moment, nu mai există pericol la adresa cetățenilor români și a infrastructurii naționale”, a mai scris Nicușor Dan.

O dronă marină a explodat în această dimineaţă în Portul Constanţa

O explozie puternică a avut loc vineri dimineață, 5 iunie, în Portul Constanța, în zona Danei 78, în jurul orei 10:28, unde a fost descoperită o dronă marină, în cursul dimineții.

Nu au fost victime, zona a fost izolată, iar persoanele din apropiere au fost evacuate. Incidentul a avut loc la o săptămână după ce o dronă de tip Geran 2, de provenienţă rusească, s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi, două persoane fiind rănite.







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