Ce a transmis Radu Miruță

„Drona a fost văzută în portul civil azi-dimineață, în jurul orei 6, 6 și un pic. În jurul orei 10, autoritățile ucrainene au informat autoritățile române că au pierdut controlul asupra a 4 drone și că într-un timp foarte scurt urmează ca drona din portul civil Constanța să explodeze. Ceea ce ne-a permis să scoatem în 10-15 minute toate persoanele care se aflau acolo.

Am primit această notificare din partea autorităților ucrainene, l-am sunat pe ministrul Apărării din Ucraina, spunându-i foarte deschis că așteptarea este ca atunci când se întâmplă să piardă controlul să ne anunțe.

Împreună cu domnul Predoiu, am solicitat să avem o videoconferință împreună cu ministrul de Interne, cu ministrul Apărării atât din România, cât și din Ucraina. Este o țară aflată în război, însă în același timp și nouă ne e mai ușor să reacționăm dacă ni se spune că s-a pierdut controlul asupra unor astfel de drone”, a transmis Radu Miruță.

„O astfel de dronă poate duce până la 300 kg de explozibil”

„O astfel de dronă poate duce până la 300 kg de explozibil. Ce trebuie să facă paza de coastă sau autoritatea responsabilă în zona respectivă nu pot să vă spun, că nu e sub incidența MApN.

După ce ne-au spus autoritățile ucrainene că sunt în total 4 drone, ne-au menționat și care sunt orele la care sunt programate să explodeze. Am avut o dublă confirmare, de la paza de coastă și de la autoritatea navală, care prin radio a primit confirmarea de la o navă care a văzut două explozii în largul Mării Negre, dar nu pot să vă spun exact distanța”, a mai spus acesta.

Acesta a adăugat că găsește reciproc respectuos atunci când o țară care se află în război, cum este Ucraina, să informeze cât mai repede când se pot întâmpla astfel de incidente.

„Găsesc reciproc respectuos ca atunci când o țară aflată în război, cum este Ucraina, să ne informeze cât de repede se poate când se întâmplă astfel de evenimente. Autoritățile au început să analizeze de la ora 6, confirmarea a venit undeva pe la ora 10. Nu știu să vă spun care este motivul pentru care autoritățile din Ucraina nu ne-au informat de la ora 6. Îmi place să cred că am fi descoperit și dacă n-am fi fost anunțați, dar am solicitat ca atunci când se întâmplă astfel de cazuri să fim anunțați”, a conchis acesta.

O dronă marină a explodat în această dimineaţă în Portul Constanţa

O explozie puternică a avut loc vineri dimineață, 5 iunie, în Portul Constanța, în zona Danei 78, în jurul orei 10:28, unde a fost descoperită o dronă marină, în cursul dimineții.

Nu au fost victime, zona a fost izolată, iar persoanele din apropiere au fost evacuate. Incidentul a avut loc la o săptămână după ce o dronă de tip Geran 2, de provenienţă rusească, s-a prăbuşit pe un bloc din Galaţi, două persoane fiind rănite.

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