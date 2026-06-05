Cum funcționează concret metoda 2:2:1

Un ciclu complet al metodei este format din:

2 minute de mers rapid

2 minute de jogging ușor

1 minut de mers lent, de recuperare

Acest ciclu se repetă pe durata antrenamentului, care durează de obicei între 20 și 30 de minute.

De ce ajută la arderea caloriilor

Specialiștii în fitness explică faptul că alternarea intensităților menține corpul într-o stare de efort variabil.

Astfel, organismul consumă mai multă energie decât în timpul unui mers constant. În plus, acest tip de antrenament poate stimula metabolismul și poate genera un efect de „ardere după efort”, în care corpul continuă să consume calorii și după terminarea exercițiului.

Beneficii pentru inimă și rezistență

Metoda 2:2:1 nu ajută doar la slăbit, ci și la îmbunătățirea condiției fizice generale. Ritmul variat solicită sistemul cardiovascular, întărește inima și plămânii și activează mai mulți mușchi decât mersul obișnuit.

De asemenea, poate contribui la reducerea stresului și la o stare generală mai bună.

Pentru început, se recomandă o încălzire de aproximativ 5 minute de mers alert, urmată de ciclurile 2:2:1. Antrenamentul poate fi făcut de 3 până la 5 ori pe săptămână, în funcție de nivelul de pregătire fizică, câte 20-30 de minute.

Persoanele fără experiență în alergare ar trebui să crească treptat intensitatea pentru a evita suprasolicitarea.

Ritmul de mers variază în funcție de vârstă, influențând sănătatea cardiovasculară și riscul de diabet, arată un studiu recent.

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