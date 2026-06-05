În România, vedeta a jucat în serialul „Sacrificiul” și filmul „Acel Martie” („That March”), iar cel mai important actor alături de care a apărut a fost, fără doar și poate, Jude Law.

În dialogul pe care l-a purtat cu Libertatea, Mădălina Bellariu Ion a dezvăluit ce joburi a avut înainte să devină actriță internațională.

Mădălina Bellariu Ion știe mai multe limbi străine

„Mi-a plăcut actoria! Am descoperit-o în școală generală, când profesoara de franceză a propus ca elevii care doresc să aibă nota 10 să facă această activitate extra și să învețe o piesă în limba franceză și practic, pentru că vom petrece mai multe ore făcând asta în franceză, vom avea automat nota 10. Și eu, bineînțeles, eram cu mâna sus: «Alege-mă pe mine»! Și norocul a fost că am obținut atunci personajul principal negativ într-o piesă de teatru în limba franceză și am mers la diferite festivaluri prin țară. Și am avut acel prim contact cu scena.

Eu am fost și dansatoare profesionistă. Prin urmare, contactul cu scena îl aveam deja. Îmi plăcea publicul, îmi plăcea acest entertainment, să-i fac pe oameni să se simtă bine. Mă bucură când pot să bucur oamenii. Și practic atunci am avut și prima diplomă ca actriță principală. Și de atunci mi-a plăcut foarte mult”, a spus Mădălina Bellariu Ion pentru Libertatea.

Frumoasa actriță a dezvăluit că a făcut cursuri de actorie în Italia și Anglia, iar după ce s-a mutat la Londra i s-au deschis foarte multe uși în zona filmului.

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„Când a trebuit să mă decid la ce facultate să merg, m-am sfătuit, bineînțeles, cu părinții, cu prietenii… Aveam prietene care au încercat să dea la Facultatea de Litere, s-au pregătit un an și nu au reușit… Iar eu, pe ultima 100 de metri, nu aveam nici timp de pregătire și am zis că poate ar fi mai bine să aleg o altă facultate, așa cum m-au sfătuit părinții mei. Și am mers la Facultatea de Litere din București! Și ulterior, dacă o să-mi placă atât de mult actoria, o să găsesc o modalitate să o fac.

Și iată că exact așa s-a întâmplat! Am mers la cursuri atât în Italia, că vorbesc italiană, cât și în Londra… Și n-am reușit să mă las! Practic am tot continuat până când am zis: «Gata, mă mut în Londra! Dau la o școală de actorie acolo, trei ani acolo sunt». Inițial am fost o lună, două… Și ulterior am continuat!

Legat de profesoara de franceză, ea avea un soț care era actor la Teatru Alexandru Davila din Pitești și ne-a ghidat și el pe partea de regie. Am avut și acel noroc să fiu ghidată chiar de cineva care știa actorie, cineva care chiar era în domeniu. Și mi-a plăcut foarte mult! Mi-a spus de atunci că am talent.

Oricum, eu de mică spuneam poezii. La 3-4 ani, mama m-a pierdut prin spatele blocului că recitam poezii altor copii. Și am ajuns în altă parte. Și ea se uita pe geam din bucătărie să vadă ce fac. Și nu mai eram! Și atunci s-a panicat, m-a pierdut și m-a găsit recitând poezii.

Culmea, eram o persoană timidă dacă nu știam persoanele respective. Dar dacă le știam… Bineînțeles că viața m-a învățat că până la urmă nu contează ce cred oamenii, trebuie să fii dezinvoltă ca să reușești în viață, în general. Dar o parte din mine și-a păstrat acea mică timiditate”, a adăugat Mădălina Bellariu Ion în exclusivitate pentru Libertatea.

Părinții au crezut că actoria este doar un hobby pentru ea

Vedeta ne-a dezvăluit și ce părere au avut părinții ei în momentul în care i-a anunțat că ea vrea să fie actriță, dar și unde a dat în nas pentru prima dată cu Matthew McConaughey.

„Cred că tot procesul s-a întâmplat pas cu pas. Inițial, fiind în Londra la o școală de actorie, părinții mei au văzut totul așa ca un hobby, că o să-mi treacă. «O să se întoarcă ea și o să ajungă să facă un job serios»! Și apoi au descoperit că mă descurc, că făceam proiecte…

Inițial, când eram în școala de actorie, am lucrat la un restaurant de renume. Acolo l-am văzut și pe Matthew McConaughey. Veneau actori foarte mari și eu eram așa… uneori uitam de mine! «Da, să vă conduc la masă». Eram hostess, practic. Aranjam lumea în spațiu, la mese. După care am renunțat la acel job, am rezistat doar câteva luni, n-am rezistat foarte mult. Era foarte obositor, eram pe tocuri… Dar am reușit să mă descurc apoi cu reclame, filme de scurtmetraj la început…”, a încheiat Mădălina Bellariu Ion interviul pentru Libertatea.

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