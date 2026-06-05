Spre exemplu, se pare că turistul român a început să se informeze mai bine înainte de a-și alege vacanța, după cum arată datele unei agenții de turism.

Asia și Africa, printre preferințele românilor

„Cea mai importantă schimbare este maturizarea deciziei de călătorie. Turistul român este mai informat, mai atent la siguranță și mai interesat de experiențe bine organizate. Nu mai alege doar după destinație sau preț, ci după întregul pachet: rută, confort, flexibilitate, parteneri locali, condiții de anulare și suport.

În 2026 vedem un interes foarte mare pentru Asia, Oceanul Indian, Africa și diferite circuite. Japonia, China, Thailanda, Indonezia, Bali, Coreea de Sud, Maldive, Kenya și Tanzania sunt destinații care atrag mult interes. Coreea de Sud este una dintre surprizele anului, cu o creștere vizibilă în căutări, mai ales în rândul turiștilor care au mai călătorit în Asia și caută experiențe noi. O altă schimbare importantă este interesul mai mare pentru circuitele de grup cu însoțitor, mai ales în destinațiile unde logistica este mai dificil de gestionat individual.

Vedem un turist mai matur în decizie, care vine cu mai multe informații, dar și cu așteptări mai mari de la agenție. În același timp, este și mai deschis la destinații noi și la experiențe mai elaborate. Profilul dominant pe Circuiterra este cuplul fără copii, care reprezintă aproximativ 58% din căutări. În același timp, familiile cu copii reprezintă aproape 27% din căutări. Vedem și o categorie tot mai importantă de turiști experimentați: cupluri sau grupuri de adulți care au văzut deja destinațiile clasice și caută circuite, Asia, safari sau combinații de destinații. Sunt clienți care nu mai vor doar o vacanță, ci o experiență coerentă, construită în jurul intereselor lor”, a spus Sorin Stoica, CEO Fondator Eturia, în exclusivitate pentru Libertatea.

Întrebat care este comportamentul românilor în momentul în care vine vorba despre planificarea concediului, fondatorul agenției de turism a precizat că turiștii își rezervă vacanțele în avans cu mai bine de două luni.

„Românii planifică mai atent și mai informat. Pentru vacanțele complexe, nu vedem un comportament predominant de last minute, ci mai degrabă o planificare făcută din timp. Datele noastre arată un avans mediu de aproximativ 79 de zile între momentul căutării și plecare, iar pentru destinații precum Japonia, Coreea de Sud, Seychelles sau Indonezia, planificarea începe de multe ori și mai devreme.

Există, desigur, și cerere last minute, dar aceasta este mai vizibilă în zona vacanțelor mai simple, cu logistică redusă. Pentru circuite, vacanțe long-haul sau itinerare cu mai multe destinații, clientul știe că are nevoie de timp: pentru zboruri bune, disponibilitate la hoteluri, vize unde este cazul și o construcție corectă a traseului”, a mai afirmat Sorin Stoica pentru Libertatea.

Vacanțe exotice, dar și destinații apropiate

În final, acesta a dezvăluit că românii aleg atât destinații apropiate, cât și vacanțe exotice, însă dinamica turistului este diferită.

„În datele noastre, Asia este unul dintre principalele motoare de cerere. Japonia, China, Thailanda, Indonezia, Bali, Vietnam, Singapore și Coreea de Sud sunt destinații foarte căutate. Coreea de Sud este una dintre surprizele anului, cu o creștere vizibilă în căutări și cu un profil de turist mai experimentat.
Maldive rămâne o destinație foarte puternică în cererile directe către consultanți, ceea ce arată că vacanțele exotice de relaxare continuă să aibă cerere mare. Vedem, de asemenea, interes pentru Seychelles, Filipine, Mauritius, Kenya, Tanzania și Africa de Sud.

Există interes atât pentru vacanțe exotice, cât și pentru destinații apropiate. Dar dinamica cea mai interesantă vine din zona vacanțelor exotice și long-haul. Destinațiile apropiate rămân importante pentru vacanțe scurte, city break-uri sau sejururi mai simple. În schimb, pentru vacanța principală, tot mai mulți români sunt dispuși să meargă mai departe. Important este că interesul pentru vacanțe exotice nu înseamnă doar dorința de a ajunge departe. Înseamnă dorința de a avea o experiență bine construită: natură, cultură, gastronomie, plajă, safari, orașe iconice sau combinații de destinații”, a încheiat fondatorul Eturia interviul pentru Libertatea.

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