Semnalul de autodistrugere a fost detectat cu 3 minute înainte de explozie

În dimineața zilei de 5 iunie 2026, un obiect plutitor, identificat ulterior ca fiind o dronă, a fost observat în Dana 78 a Portului Constanța. Informația a fost transmisă de Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare către Garda de Coastă, care a alertat imediat Ministerul Apărării Naționale (MApN) și Serviciul Român de Informații (SRI). Autoritățile au luat măsuri rapide de restricționare a traficului naval și securizare a perimetrului.

„În jurul orei 10.25, semnalul de autodistrugere al dronei a fost detectat, ceea ce a necesitat evacuarea urgentă a personalului din zonă și stabilirea unei perimetru de siguranță de un kilometru”, se arată în comunicat. Trei minute mai târziu, drona s-a autodetonat.

După explozie, a fost activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul municipiului Constanța, iar măsurile de securitate au inclus transmiterea a două mesaje RO-ALERT, unul la ora 11.21 și al doilea la ora 11.29, pentru evacuarea populației în zonele afectate și avertizarea locuitorilor din județele Constanța și Tulcea.

„După identificarea dronei, autoritățile române au contactat partea ucraineană, care a confirmat pierderea controlului asupra a patru drone. Celelalte trei s-au autodetonat – două în largul mării și una în afara portului”, au precizat oficialii. În urma evenimentului, miniștrii de Interne și Apărare au solicitat o consultare de urgență prin videoconferință cu omologii din Ucraina.

Cronologia detaliată a evenimentelor

06.20 – Garda de Coastă primește alerta inițială despre obiectul plutitor.

– Garda de Coastă primește alerta inițială despre obiectul plutitor. 10.25 – Detectarea semnalului de autodistrugere a dronei.

– Detectarea semnalului de autodistrugere a dronei. 10.28 – Drona se autodetonează.

– Drona se autodetonează. 10.29 – Activarea Planului Roșu de Intervenție.

– Activarea Planului Roșu de Intervenție. 10.32-11.30 – Se primesc șase apeluri la 112 despre explozii.

– Se primesc șase apeluri la 112 despre explozii. 10.45 – O navă comercială raportează două explozii la 145 km est de Constanța.

– O navă comercială raportează două explozii la 145 km est de Constanța. 11.21 – Primul mesaj RO-ALERT este transmis privind evacuarea pe o rază de 1 km.

– Primul mesaj RO-ALERT este transmis privind evacuarea pe o rază de 1 km. 11.29 – Al doilea mesaj RO-ALERT este emis pentru județele Constanța și Tulcea.

– Al doilea mesaj RO-ALERT este emis pentru județele Constanța și Tulcea. 13.50 – Evacuări preventive în zone ca Mamaia, Vama Veche și Costinești.

– Evacuări preventive în zone ca Mamaia, Vama Veche și Costinești. 14.35 – Dezactivarea Planului Roșu de Intervenție.

Cum au gestionat autoritățile situația după explozie

Potrivit Guvernului, la intervenția desfășurată după incident au participat zeci de echipe și mijloace de intervenție. Dispozitivul a inclus 80 de pompieri ai ISU Constanța, opt autospeciale de stingere, 11 echipaje SMURD, trei autospeciale pentru transportul victimelor multiple, un echipaj CBRN, o motocicletă SMURD, o autospecială pentru intervenții cu scafandri, un echipaj de terapie intensivă mobilă, un container multirisc și un punct medical avansat. De asemenea, în operațiuni au fost implicați 16 jandarmi, 33 de polițiști și 42 de polițiști de frontieră, sprijiniți de trei ambarcațiuni.

După confirmarea autodistrugerii tuturor celor patru drone ucrainene, autoritățile au oprit măsurile de evacuare, iar situația a revenit sub control. Grupa operativă de comandă a Ministerului Afacerilor Interne continuă să monitorizeze zona pentru orice alte eventuale riscuri.

O dronă marină a explodat în această dimineaţă în Portul Constanţa. Zona a fost izolată, iar persoanele din apropiere au fost evacuate. MApN a transmis că drona s-a autodetonat şi că este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina, fără a preciza proveniența.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că drona maritimă care a explodat în Portul Constanța nu a produs victime. Ea a fost descoperită vineri dimineață în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare.

Portul Constanța a intrat în nivelul 3 de securitate după explozie. Accesul este interzis pentru toate persoanele sau autovehiculele. Anterior, surse din MApN au confirmat pentru Libertatea că drona maritimă care a explodat în Portul Constanța este ucraineană.

O dronă navală ucraineană, pierdută sub influența echipamentelor de război electronic ale Rusiei, a ajuns în largul coastei României, a anunțat Marina Ucraineană pe Facebook. Incidentul s-a petrecut în timp ce ambarcațiunea fără pilot îndeplinea misiuni în zona operațională a Mării Negre. Autoritățile ucrainene au informat rapid partea română pentru prevenirea unor eventuale victime civile.

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