Potrivit unui comunicat emis de ANR, autoritatea a acţionat conform procedurilor legale încă din primele ore ale dimineţii. „În conformitate cu atribuţiile legale ce îi revin, Autoritatea Navală Română asigură monitorizarea traficului navelor prin sistemele VTS/VTMIS şi gestionează aspectele care ţin de siguranţa navigaţiei în zonele aflate în competenţa sa. Cadrul legislativ aplicabil conferă ANR responsabilităţi privind monitorizarea şi managementul traficului naval, respectiv al navelor aflate în apele naţionale navigabile, şi nu atribuţii de monitorizare operaţională a vehiculelor maritime fără echipaj cu destinaţie militară, responsabilitate care revine instituţiilor competente în domeniul apărării şi securităţii naţionale”, se arată în comunicat.

Reprezentanţii ANR au explicat că sistemele radar utilizate de autoritate sunt concepute pentru detectarea şi urmărirea navelor sau a obiectelor cu semnătură radar specifică.

„Trebuie subliniat că afirmaţiile potrivit cărora incidentul analizat ar fi putut fi prevenit prin simpla detectare radar de către Autoritatea Navală Română a ţintei respective nu corespund realităţii tehnice. Sistemele radar utilizate pentru supravegherea traficului naval sunt proiectate în principal pentru detectarea şi urmărirea navelor şi a obiectelor care prezintă o semnătură radar. Ambarcaţiunile de mici dimensiuni, precum şi obiectele pentru utilizare militară care nu au o structură metalică sau sunt construite pentru a împiedica observarea pe radar sunt dificil sau imposibil de detectat în mod constant. În asemenea situaţii, identificarea, confirmarea şi urmărirea unei ţinte devine extrem de dificilă, dacă nu chiar imposibilă cu echipamentele din dotarea Autorităţii Navale”, au precizat aceştia.

ANR a subliniat că este în contact permanent cu instituţiile competente în domeniul securităţii naţionale. În urma schimbului de informaţii, autoritatea a decis suspendarea temporară a manevrelor în porturile Constanţa Nord şi Constanţa Sud pentru a preveni riscuri suplimentare. Manevrele au fost reluate după ora 15, în urma evaluării situaţiei.

O dronă marină a explodat în această dimineaţă în Portul Constanţa. Zona a fost izolată, iar persoanele din apropiere au fost evacuate. MApN a transmis că drona s-a autodetonat şi că este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina, fără a preciza proveniența.

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat că drona maritimă care a explodat în Portul Constanța nu a produs victime. Ea a fost descoperită vineri dimineață în apropiere de sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare.

Portul Constanța a intrat în nivelul 3 de securitate după explozie. Accesul este interzis pentru toate persoanele sau autovehiculele. Anterior, surse din MApN au confirmat pentru Libertatea că drona maritimă care a explodat în Portul Constanța este ucraineană.

O dronă navală ucraineană, pierdută sub influența echipamentelor de război electronic ale Rusiei, a ajuns în largul coastei României, a anunțat Marina Ucraineană pe Facebook. Incidentul s-a petrecut în timp ce ambarcațiunea fără pilot îndeplinea misiuni în zona operațională a Mării Negre. Autoritățile ucrainene au informat rapid partea română pentru prevenirea unor eventuale victime civile.

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