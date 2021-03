Andreea Antonescu, accidentare gravă la „Survivor România”, înainte de eliminare. „N-aș fi putut să mai intru pe traseu”

Aceasta s-a accidentat pe unul dintre traseele din Republica Dominicană.

„Din punct de vedere fizic, nu. Ar fi urmat o perioadă în care eu n-aș fi putut să mai intru pe traseu deloc. Și chiar vreau să vă arăt, în urma traseului pe care eu l-am avut, cu ciocanul… așa arată degetul meu.

Și nu e unghie falsă și nu e dat cu ojă. Țineam de mânerul ciocanului și în momentul în care am lovit, cu toată forța mea, mi-am prins degetul între mânerul de la ciocan și peretele de rigips”, a declarat Andreea Antonescu pentru WOWbiz.

„Și cu toate astea, am dat în continuare, am văzut instant cum unghia s-a făcut mov… am dat foarte tare pentru că mi-am dorit măcar să ajung la final.

Nu mi-ar fi plăcut să stau pe banca de rezerve, doar de dragul de a mă vedea la Survivor. Acesta a trebuit să fie finalul”, a continuat cântăreața.

