Invitată în cadrul emisiunii „Teo Show”, artista a recunoscut că este îndrăgostită. Noul iubit al vedetei lucrează în televiziune. Cântăreața nu a vrut să dezvăluie identitatea partenerului ei și nu a dat prea multe detalii despre el.

„Bursucu: S-a reaprins flacăra iubirii în America?

Andreea: Nu în America.

Bursucu: De cât timp ești îndrăgostită?

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Andreea: De o anumită perioadă de timp.

Bursucu: E frumos?

Andreea: Eu consider că e ce trebuie.

Bursucu: Îl cunoaștem?

Andreea: Nu cred.

Bursucu: Dinainte de America sau după America?

Andreea: După America.

Bursucu: E dragostea aia mare! Ce meserie are?

Andreea: E jurnalist”, au fost răspunsurile Andreei la întrebările lui Bursucu, potrivit Cancan.

Andreea Antonescu a petrecut Crăciunul și Revelionul în Statele Unite ale Americii. Traian Spak, tatăl fetiței sale, a fost gazda și s-a asigurat că artista nu va duce lipsă de absolut nimic.

„De data asta a zis prezent la această sărbătoare, de Crăciun, de Revelion. Pentru că noi suntem în relații foarte bune și, înainte de orice, chiar dacă ne-am separat, știm foarte bine care ne este scopul, care ne este planul în continuare, și anume Sienna, să-i fie bine, ea să fie fericită.

Noi, ca și părinți, pentru că indiferent de orice, acest statut nu ne poate fi luat de nimeni, facem tot posibilul ca al nostru copil să fie fericit. De Revelion am stat mai mult acasă, adunați cu toții. Am povestit, am cântat, ne-am distrat și am făcut tot ce și-a dorit copilul.

Mai ales că ea a avut și o prietenă foarte bună, ele s-au distrat și noi am stat mai mult după ele, în jurul lor. În noaptea de Revelion am ieșit puțin, după care ne-am întors acasă, pentru că atmosfera de acasă nu se compară cu nimic”, a declarat recent Andreea Antonescu.

GSP.RO Garry Kasparov vorbește despre planul de rezervă al lui Putin: „Dacă tot nu a căzut Kievul, asta urmează, fiindcă nu îi pasă”

Playtech.ro BREAKING: Vladimir Putin e FURIOS că Ucraina rezistă. Un fost comandant face dezvăluiri: care e următorul lui pas

Observatornews.ro Soldat rus, filmat plângând, după ce a fost capturat de armata ucraineană: "Pare doar un copil. Este îngrozitor"

HOROSCOP Horoscop 27 februarie 2022. Vărsătorii sunt convinși că vor controla situațiile scăpate de sub control acum ceva timp

Știrileprotv.ro Împușcături în Vama Siret! Vameșii ucraineni au deschis focul împotriva refugiaților! Cel puțin o persoană a fost doborâtă. | VIDEO

Telekomsport Ultima oră! Soldaţi străini din trupe de elită ar urma să sprijine armata Ucrainei. Informaţia care a ajuns în presă

PUBLICITATE MODIVO - Cheia iubirii de sine