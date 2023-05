Sienna, fata cea mare a Andreei Antonescu, a împlinit 12 ani, iar vedeta a mers în Statele Unite ale Americii să o sărbătorească. Adolescenta s-a mutat din România în urmă cu câteva luni, pentru că și-a dorit să studieze în Los Angeles.

Andreea Antonescu și-a dorit să fie alături de fiica ei când aceasta își sărbătorește ziua de naștere, astfel că a plecat în L.A., unde s-a întâlnit și cu fostul soț. Traian Spak locuiește în America de ani buni și a păstrat o relație bună cu artista.

Pe rețelele de socializare, Sienna a postat fotografii de la ziua sa de naștere, unde apare alături de cei doi părinți. Traian Spak și Andreea Antonescu nu au avut nimic de împărțit după despărțire și au păstrat o relație frumoasă de prietenie, de dragul fiicei lor.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Eu și Traian suntem foarte buni prieteni”

După despărțirea de Traian Spak, cântăreața a avut o relație cu Ștefan Manolache, relație care nu a fost conform așteptărilor ei și s-au despărțit. Apoi, Andreea Antonescu a avut o relație discretă cu Victor Vrînceanu, iar în luna decembrie a anului trecut au devenit părinți.

Recomandări Trei cupluri de același sex explică ce le-a determinat să dea în judecată statul român la CEDO: „Suntem la fel de oameni și la fel de plătitori de taxe ca restul din țara asta”

În urmă cu aproximativ 3 ani, Andreea Antonescu anunța că se desparte de soțul ei, Traian Spak. Tatăl fetiței sale locuiește în America, în timp ce ea stătea mai mult în România.

Andreea Antonescu mărturisea la un moment dat că fostul ei soț s-a bucurat când a aflat că aceasta mai are o fetiță. „Da, am divorțat. Nu îmi doresc să dau detalii despre acest lucru. Mi se par prea intime aceste lucruri. Eu și Traian suntem foarte buni prieteni și atunci fiecare este fericit de bucuriile și realizările celuilalt”, a declarat Andreea Antonescu pentru Click! în urmă cu câteva luni.

Andreea Antonescu nu i-a spus Siennei despre despărțirea de Victor Vrînceanu

Andreea Antonescu și Victor Vrînceanu s-au despărțit la scurt timp după ce au devenit părinții unei fetițe. Artista a dezvăluit recent că fiica ei, Sienna, nu știe despre ruptura dintre vedetă și fostul iubit. Sienna a plecat din România spre America înainte ca mezina familiei să vină pe lume.

„Nu am discutat încă cu Sienna pe acest subiect, da. Ea mai are acces, (n.r. – la știri), dar eu și mama mea încercăm să îi restricționăm, să spunem, unele lucruri.

La urma urmei, este un copilaș de 12 ani. Consider că, poate, cea mai bună variantă este să vorbesc cu ea față în față. Întotdeauna mi-am dorit și mi-am promis, încă de când am rămas însărcinată cu Sienna, că o să fac tot posibilul ca să devin cea mai bună prietenă a ei ca ea să aibă încredere în mine, să discute cu mine absolut orice.

Recomandări Paguba RCA: falimentul Euroins trenează în instanță, iar compania a răscumpărat câțiva dintre creditori, dar nu statul, care e cel mai mare păgubit

Nu vreau să îi îngrădesc libertatea și dreptul de a avea prieteni, dar am considerat că, comparativ cu prietenii pe care îi are, eu, cu o experiență de viață și o diferență de vârstă, aș putea să îi dau sfaturi mai înțelepte. Pe de altă parte, în viața aceasta, părinții sunt cei care te iubesc necondiționat și te vor iubi indiferent de situație. Mă gândesc că eu aș fi persoana care ar ști exact ce sfaturi să îi dea, deși am plecat întotdeauna de la premisa că trebuie să ascult foarte mult dorințele și doleanțele ei. Îi explic toate variantele, soluțiile, dar decizia finală îi aparține ei. Până în acest moment, mi-a reușit”, a declarat recent Andreea Antonescu pentru Ego.

Playtech.ro Harry i-a dat LOVITURA FINALĂ Regelui Charles! Ce a făcut Prinţul înainte de încoronare, nu a ţinut cont de nimeni şi nimic

Viva.ro Ce se întâmplă acum cu Petre Roman, la 76 de ani. Oana Roman a făcut totul public: 'Are o...'

TVMANIA.RO Ce planuri are Daniel Pavel după finala Survivor 2023. EXCLUSIV

FANATIK.RO Greșeala care îi poate costa pe șoferi până la 2.900 de lei amendă. Orice polițist poate să te oprească în trafic pentru acest detaliu

Știrileprotv.ro Maria, studenta de 20 de ani din Iași, a fost găsită după aproape două săptămâni. Unde se afla

Observatornews.ro Şi-au vândut două apartamente pentru a-şi face casă lângă Cluj. Acum, primăria îi obligă să şi-o demoleze singuri

Orangesport.ro I-a distrus din cinci cuvinte. Becali şi jucătorii, ironizaţi de Hagi la petrecerea din club: "FCSB, miei" | VIDEO EXCLUSIV

Unica.ro 5 nativi care nu încheie bine luna mai. Se abat necazuri asupra lor!