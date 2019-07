Marți, 16 iulie 2019, 22:00

”S-au trezit în stadioane pline, în vârful piramidei., Ele nu înțelegeau ce se întâmplă… Umpleam șapte săli la mare pe zi. 3.000 de bilete vândute, nu aveai loc să arunci un pai. Există un motiv din moment ce s-au reunit după 18 ani. Înseamnă că a fost cea mai frumoasă perioadă a lor. M-am bucurat pentru refacerea trupei Andre. Vor ca acea formulă să meargă foarte bine, de aceea au adus dansatori. Au fost reorchestrate piesele, totul ca la carte, plus implicarea lui Dan Popi”, a spus Săndel Bălan, tatăl Andreei Bălan.

Acesta a mai mărturisit că atât el, cât și soția sa nu i-au impus niciodată nimic Andreei.

”Andreea a învățat bine. A terminat cu 9 la Caragiale. A luat și Bac-ul cu notă mare, 9.25, a făcut și facultate – jurnalism, pentru că așa a vrut ea. Cam tot ceea ce a făcut a făcut cu drag, nu pentru că trebuia să facă. Am dus-o trei ani la karate. Are trei centuri, până la centura verde. A făcut și engleză, activități recreative. Noi nu i-am impus ceva. Karate a făcut de mică, de pe la 6 ani, până a intrat în Andre. Apoi nu a mai putut, trebuia să și învețe. După ce s-a spart Andre, s-a dus din nou la karate. A mai făcut vreun an și acum am legitimația, era la Voința Ploiești”, își amintește Săndel Bălan.

Recupera orele pierdute

Odată cu succesul Andre, mărturisește Săndel Bălan, nu de puține ori, acesta se prezenta personal la directorul școlii, cu cerere pentru motivarea absențelor: ”Chiar dacă lipsea, făceam cerere la director, mă duceam personal și îi spuneam că avem o filmare sau spectacol și recuperam orele, vorbeam cu profesorii”.

