Misiunea istorică a fost un test esențial pentru viitoarele zboruri cu echipaj uman, planificate pentru 2027 și 2028, când NASA intenționează să ducă din nou oameni pe suprafața lunară, notează Engadget.

Capsula Orion și racheta SLS: performanțe remarcabile

Capsula spațială Orion și racheta Space Launch System (SLS) au trecut cu brio testele preliminare ale NASA. Potrivit agenției, scutul termic al capsulei „a funcționat conform așteptărilor, fără condiții neobișnuite identificate” și a suferit mai puține pierderi de material decât în misiunea fără echipaj Artemis 1.

După ce a parcurs cu succes călătoria, capsula a aterizat la 4,7 kilometri de punctul țintit, iar viteza de intrare în atmosferă a fost „în limita de o milă pe oră față de estimări”.

În ceea ce privește racheta SLS, NASA a subliniat că performanțele au fost în linie cu așteptările. „La oprirea principalului motor, când motoarele RS-25 ale treptei centrale s-au oprit, vehiculul spațial se deplasa cu peste 28.968 de kilometri pe oră, atingând viteza de inserție orbitală și executând o traiectorie precisă către locația vizată”, a explicat agenția într-o postare pe blog.

Probleme tehnice neașteptate

Cu toate acestea, nu totul a decurs perfect. Un inconvenient a fost semnalat la sistemul sanitar al navei. La scurt timp după lansare, astronauții au raportat defecțiuni la sistemul de evacuare a urinei. Christina Koch, specialistă în misiune, a reușit să rezolve temporar problema cu ajutorul echipei de la sol.

Pentru a evita astfel de incidente în viitor, NASA analizează acum datele și echipamentele implicate pentru a identifica cauza și a implementa soluții adecvate.

Imagini spectaculoase din spațiu

Pe lângă realizările tehnice, Artemis 2 a oferit și momente spectaculoase. Reid Wiseman, comandantul misiunii, a publicat un videoclip impresionant cu Pământul care apune în spatele Lunii, văzut din interiorul capsulei Orion.

Only one chance in this lifetime… Like watching sunset at the beach from the most foreign seat in the cosmos, I couldnt resist a cell phone video of Earthset. You can hear the shutter on the Nikon as @Astro_Christina is hammering away on 3-shot brackets and capturing those… pic.twitter.com/8aWnaFJ69c — Reid Wiseman (@astro_reid) April 19, 2026

Este pentru prima dată în peste 50 de ani, de la ultima misiune Apollo, când oamenii au avut această perspectivă unică asupra planetei noastre.

Efectele microgravitației asupra corpului uman

Chiar dacă misiunea a durat doar zece zile, efectele microgravitației asupra corpului uman nu au întârziat să apară. Astronauta Christina Koch a postat recent un clip în care încearcă să parcurgă un exercițiu de mers tandem cu ochii închiși, imediat după revenirea pe Pământ.

„Atunci când trăim în microgravitație, sistemele din corp care au evoluat pentru a ajuta creierul să înțeleagă mișcarea, adică organele vestibulare, nu funcționează corect”, a explicat ea.

„Creierul învață să ignore aceste semnale, iar când revenim pe Pământ, ne bazăm foarte mult pe ochi pentru a ne orienta vizual”.

Următorii pași pentru programul spațial NASA Artemis

Rezultatele misiunii Artemis II sunt promițătoare pentru planurile ambițioase ale NASA de a reveni pe Lună în anii următori.

Agenția continuă să analizeze datele colectate pentru a îmbunătăți performanța tehnologiilor sale și pentru a se asigura că viitoarele misiuni vor fi la fel de sigure și de reușite.

