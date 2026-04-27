Adrian Mutu, transformare radicală. A slăbit 11 kilograme fără dietă: „M-am obișnuit acum să mănânc așa”

Fostul mare internațional român Adrian Mutu surprinde cu o schimbare fizică evidentă, după ce a reușit să slăbească nu mai puțin de 11 kilograme în ultimele șase luni. La 47 de ani, fostul atacant demonstrează că disciplina și consecvența pot face diferența, indiferent de vârstă.

De la 92 de kilograme la o formă de invidiat

La un moment dat, Adrian Mutu ajunsese la 92 de kilograme și a realizat că este momentul pentru o schimbare radicală. Fără soluții complicate sau diete extreme, fostul fotbalist a ales o metodă simplă, dar eficientă: fasting, un program alimentar strict și multă disciplină.

Potrivit declarațiilor sale, cheia succesului a fost consecvența. A combinat alimentația controlată cu mișcare constantă, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

„Am slăbit 11 kg. Nu am slăbit pe loc. În 6 luni am reușit. Nu am făcut nimic special. Fasting. Eu am vrut asta. Am ajuns la 92 de kg. Nu era bine. Am mâncat o dată pe zi. Eu, în general, am mâncat doar seara, la ora 7.

În rest, sport, sală, de-astea. M-am obișnuit acum să mănânc așa, doar seara. Dacă nu mănânc seara, nu rezist. Am încercat să mănânc la 1, la 2, dar nu merge. Seara e ok. Mănânc seara și rezist. În timpul zilei, doar apă”, a declarat Adrian Mutu, pentru fanatik.ro.

Un nume de referință în fotbalul românesc

După încheierea colaborării cu Petrolul Ploiești, Adrian Mutu se concentrează acum pe dezvoltarea academiei de fotbal pe care o coordonează în București, alături de Paul Nicolau. Chiar dacă nu mai este implicat momentan într-un proiect de antrenorat la nivel de club, fostul internațional rămâne activ în fotbal.

În cariera sa de antrenor, Mutu a trecut pe la echipe importante precum FC Voluntari, Al-Wahda U21, România U21, FCU Craiova, Rapid București, Neftchi Baku, CFR Cluj și, cel mai recent, Petrolul Ploiești.

Ca jucător, Adrian Mutu rămâne unul dintre cei mai importanți fotbaliști din istoria României. Este golgheter all-time al echipei naționale, la egalitate cu Gheorghe Hagi, ambii având câte 35 de goluri marcate pentru prima reprezentativă.

Transformarea sa recentă nu face decât să confirme faptul că performanța nu ține doar de talent, ci și de disciplină și stil de viață. La 47 de ani, Adrian Mutu continuă să fie un exemplu de ambiție și determinare, atât pe teren, cât și în afara lui.

