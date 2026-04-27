Concomitent, Bursa de Valori București scădea, după ce a mai fost pe roșu și săptămâna trecută, odată cu oficializarea ieșirii PSD de la guvernare.

Indicele BET scădea cu 1,02%, indicele BET-FI al companiilor financiare era pe minus cu 1,14%, iar indicele BET-NG al companiilor energetice cu 0,97%.

Titlurile companiei de stat Electrica scădeau cu 2,67%, Nuclearelectrica cu 1,75%, cele ale Transgaz cu 1,43%, iar Romgaz cu 0,94%.

Scandalul privind companiile de stat

PSD a criticat anterior planurile Guvernului de a lista pachete suplimentare ale companiilor de stat pe bursă.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat recent intenția de a lista banca de stat CEC, dar și pachete minoritare la Hidroelectrica și Romgaz.

Listarea de pachete de acțiuni este condiție în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Jaloanele stabilite în comun cu Comisia Europeană trebuie îndeplinite până pe 31 august pentru ca țara noastră să primească restul de bani europeni, adică o sumă de 10 miliarde de euro.

O analiză Libertatea a arătat că statul român ar putea obține 11 miliarde de lei din listarea acestor pachete, bani necesari pentru reducerea deficitului bugetar.

Nicio reformă la politrucii de stat

Pe lângă reforma companiilor de stat, premierul Ilie Bolojan și PSD se mai află în conflict și în privința reformei administrației.

Aceasta nu a avansat, deși a fost propusă încă din toamna anului trecut, fiind blocată de PSD.

Vilă istorică în valoare de 1.700.000 de euro, scoasă la vânzare pe Bulevardul Dacia
Informația momentului după ce Donald Trump a fost evacuat de la Cina Corespondenților, când s-au tras focuri de armă. Tocmai s-a aflat: "Preşedintele SUA..."
Informația momentului după ce Donald Trump a fost evacuat de la Cina Corespondenților, când s-au tras focuri de armă. Tocmai s-a aflat: "Preşedintele SUA..."
O recunoști? Este femeia care stă de 20 de ani în spatele președintilor României. Dar puțini știu unde s-a născut. Așa a început cariera ei
O recunoști? Este femeia care stă de 20 de ani în spatele președintilor României. Dar puțini știu unde s-a născut. Așa a început cariera ei
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
Portarul huligan a șocat Spania! » Scene violente în „șocul” pentru evitarea retrogradării
Portarul huligan a șocat Spania! » Scene violente în „șocul” pentru evitarea retrogradării
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
Alertă astrală pentru azi! Nicoleta Svârlefus anunță ziua care poate schimba tot: 26 aprilie! Uranus lovește puternic și rescrie regulile jocului! Ce zodii vor avea de suferit
Alertă astrală pentru azi! Nicoleta Svârlefus anunță ziua care poate schimba tot: 26 aprilie! Uranus lovește puternic și rescrie regulile jocului! Ce zodii vor avea de suferit
7 camere, o bucătărie de 22 mp și 30 de feluri de trandafiri în curte! Detaliul neștiut despre vila spectaculoasă în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Vezi cum arată „colțul de vacanță” al prezentatoarei Asia Express!
7 camere, o bucătărie de 22 mp și 30 de feluri de trandafiri în curte! Detaliul neștiut despre vila spectaculoasă în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Vezi cum arată „colțul de vacanță” al prezentatoarei Asia Express!

România plătește amenda pe lene. Fiecare român a moștenit o datorie de 60.000 de lei de la guvernarea Ciucă-Ciolacu, din cauza împrumuturilor de miliarde de euro 
România plătește amenda pe lene. Fiecare român a moștenit o datorie de 60.000 de lei de la guvernarea Ciucă-Ciolacu, din cauza împrumuturilor de miliarde de euro 
Ștefania, profesoara care predă limba română la Universitatea Cambridge
Ștefania, profesoara care predă limba română la Universitatea Cambridge
SURSE Grupul politic care ar putea decide soarta lui Bolojan: negocieri tensionate și acuzații dure înainte de moțiune
SURSE Grupul politic care ar putea decide soarta lui Bolojan: negocieri tensionate și acuzații dure înainte de moțiune
Șeful lui Dinamo anunță transferul atacantului mult dorit: „Îl vrem neapărat!”
Șeful lui Dinamo anunță transferul atacantului mult dorit: „Îl vrem neapărat!”
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți

„Chefi la cuțite” 27 aprilie 2026. Invitați speciali de la Ambasada Marii Britanii, în platoul Antena 1
„Chefi la cuțite” 27 aprilie 2026. Invitați speciali de la Ambasada Marii Britanii, în platoul Antena 1
Adrian Mutu, transformare radicală. A slăbit 11 kilograme fără dietă: „M-am obișnuit acum să mănânc așa”
Adrian Mutu, transformare radicală. A slăbit 11 kilograme fără dietă: „M-am obișnuit acum să mănânc așa”
„Ăsta da bărbat!” Ce spune Laura Cosoi despre soțul ei, singurul bărbat dintr-o casă cu 5 fetițe. Gestul făcut de Cosmin Curticăpean pentru mama lui i-a lăsat pe toți fără cuvinte
„Ăsta da bărbat!” Ce spune Laura Cosoi despre soțul ei, singurul bărbat dintr-o casă cu 5 fetițe. Gestul făcut de Cosmin Curticăpean pentru mama lui i-a lăsat pe toți fără cuvinte
"Ştiu că mă iubește Dumnezeu". Tânăra moartă în Giurgiu plecase cu prietena ei să facă poze de final de liceu
"Ştiu că mă iubește Dumnezeu". Tânăra moartă în Giurgiu plecase cu prietena ei să facă poze de final de liceu
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Noul model Dacia se transformă total » Lansează încă un SUV care se va bate cu Renault și Peugeot: primele imagini
Noul model Dacia se transformă total » Lansează încă un SUV care se va bate cu Renault și Peugeot: primele imagini
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
Mutu, dezvăluiri despre relațiile sale >> Despărțirea de Consuelo: „Nu mi-o spunea direct”
Propunere neașteptată. Ce vrea Iranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
Propunere neașteptată. Ce vrea Iranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
Nicușor Dan a semnat demisia...
Nicușor Dan a semnat demisia...
Alex Marcu, mărturii tuburătoare la un an de la moartea Teodorei. Cât de greu îi este să treacă peste tragedie: „Lucrez cu doi psihologi”
Alex Marcu, mărturii tuburătoare la un an de la moartea Teodorei. Cât de greu îi este să treacă peste tragedie: „Lucrez cu doi psihologi”
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Află totul despre sistemul CORI, o platformă de chirurgie robotică de ultimă generație
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Bolojan, după incendiul din Vrancea: Guvernul va aloca ajutoare familiilor lovite de nenorocire
Bolojan, după incendiul din Vrancea: Guvernul va aloca ajutoare familiilor lovite de nenorocire
Ard două locuințe din Sectorul 5 al Capitalei! Pompierii intervin de urgență
Ard două locuințe din Sectorul 5 al Capitalei! Pompierii intervin de urgență

Ce este moțiunea de cenzură și ce efect are dacă este votată
Ce este moțiunea de cenzură și ce efect are dacă este votată
Criza politică din România îngrijorează investitorii și agențiile de rating, scrie Bloomberg: „Stabilitatea este esențială pentru a reduce deficitul bugetar”
Criza politică din România îngrijorează investitorii și agențiile de rating, scrie Bloomberg: „Stabilitatea este esențială pentru a reduce deficitul bugetar”
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
Cum l-a surclasat Kopic pe Gâlcă! Marius Șumudică, analiză tăioasă în direct: „Rapid arată jalnic!”
Cum l-a surclasat Kopic pe Gâlcă! Marius Șumudică, analiză tăioasă în direct: „Rapid arată jalnic!”
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal