Concomitent, Bursa de Valori București scădea, după ce a mai fost pe roșu și săptămâna trecută, odată cu oficializarea ieșirii PSD de la guvernare.

Indicele BET scădea cu 1,02%, indicele BET-FI al companiilor financiare era pe minus cu 1,14%, iar indicele BET-NG al companiilor energetice cu 0,97%.

Titlurile companiei de stat Electrica scădeau cu 2,67%, Nuclearelectrica cu 1,75%, cele ale Transgaz cu 1,43%, iar Romgaz cu 0,94%.

Scandalul privind companiile de stat

PSD a criticat anterior planurile Guvernului de a lista pachete suplimentare ale companiilor de stat pe bursă.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat recent intenția de a lista banca de stat CEC, dar și pachete minoritare la Hidroelectrica și Romgaz.

Listarea de pachete de acțiuni este condiție în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Jaloanele stabilite în comun cu Comisia Europeană trebuie îndeplinite până pe 31 august pentru ca țara noastră să primească restul de bani europeni, adică o sumă de 10 miliarde de euro.

O analiză Libertatea a arătat că statul român ar putea obține 11 miliarde de lei din listarea acestor pachete, bani necesari pentru reducerea deficitului bugetar.

Nicio reformă la politrucii de stat

Pe lângă reforma companiilor de stat, premierul Ilie Bolojan și PSD se mai află în conflict și în privința reformei administrației.

Aceasta nu a avansat, deși a fost propusă încă din toamna anului trecut, fiind blocată de PSD.

