Andreea Bălan mai are o lună și își reia antrenamentele sportive. „Fac 200 de abdomene de 3 ori pe săptămână”

Refăcută după intervențiile chirurgicale suferite în martie, artista își reia încet, încet obiceiurile. Aporoape c-a revenit la greutatea de dinainte să rămână însărcinată, însă îi lipsește sportul. Mai are puțin de așteptat până când se va putea antrena ca pe vremuri.

„Am 50 de kilograme, înainte aveam 49, e bine. Toată viața mea am avut 49-50 kg, mi-am revenit ca număr de kilograme, dar mi-aș dori să pot să încep să fac și sport. Cam într-o lună voi putea face abdomene. Doctorul a zis că aș putea să fac și acum, ușor, dar doctorii nu prea știu că eu fac la intensitate mare și își imaginează că aș face 10 abdomene, în vreme ce eu fac câte 200. Și atunci, mai aștept puțin, ca să pot să le fac la intensitatea la care vreau”, a declarat, pentru Libertatea, Andreea Bălan.

A furat meserie de la antrenorul de fitness

Cântăreața a afișat întotdeauna un corp armonios, datorat în parte coregrafiilor inedite pe care le pune în aplicare la concerte, dar și antrenamentului sportiv personalizat.

„Fac totul acasă, nu merg la sală. Abdomene, în primul rând, ca să am abdomenul frumos. Fac 200 de abdomene de trei ori pe săptămână. Zilnic fac 15 minute sau jumătate de oră, cum am timp, exerciții de picioare cu săculeți. În weekend am concerte, dansez foarte mult și atunci nu mai am nevoie de sală. Oricum, mi se pare plictisitor să mă duc să trag de fiarele acelea. Când eram mai tânără, pe la 20 și ceva de ani, aveam un antrenor personal, mergeam la sală și normal că am învățat meserie de la el. Și pentru unghii mă duceam la salon și după aceea, am învățat să mi le fac singură acasă. Cu vopsitul, la fel. Când apelez la diverse servicii, undeva, întreb, bag totul la cap și după aceea, fac acasă”, ne-a dezvăluit Andreea Bălan.

