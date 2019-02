„Imediat după 1 martie voi naște. Nu cred că o să-mi facă vreo surpriză… la 39 săptămâni… să nu fiu surprinsă noaptea în pat… s-a rupt apa haideţi acum…acel medic va fi acolo… te simţi în siguranţă. Voi naște la acelaşi spital şi la aceeaşi doamnă doctor cu care am născut-o şi pe Ella. Eu nu prea vreau să intri aşa în sală (nr. George) te uiţi la mine… nu, nu e voie… doi pacienţi pentru cei din sală… nu mai vrem tătici în sală”, a povestit Andreea Bălan, la Xtra Night Show.

„Mi-a plăcut cezariana, inevitabil am ales acelaşi lucru. În 5 minute a ieşit copilul. La naşterea naturală sunt dureri înainte, iar la naşterea prin cezariană sunt dureri după. Eu am ales să mă doară după nu înainte. Mai ales că am vârsta pe care o am e mai greu cu dilatarea”, a mai spus Andreea Bălan.

În urmă cu două zile, Andreea Bălan a postat un nou vlog, pe canalul ei de Youtube, în care povestește cum și-a pregătit bagajul pentru maternitate și ce simte acum, cu puțin timp înainte de a deveni mămică pentru a doua oară. Mai mult, poartă și un dialog înduioșător cu fiica sa, Ella, despre noul membru al familiei.

