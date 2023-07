De puțin timp, Andreea Bălan și jucătorul de tenis Victor Vlad Cornea trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cântăreața i-a cunoscut deja părinții iubitului ei și apoi au apărut zvonuri potrivit cărora aceștia nu ar fi de acord cu ea. Vedeta a dorit să lămurească această situație și a precizat că are o relație foarte bună cu părinții partenerului ei și că a fost foarte bine primită în familia lor.

„Ce vreau să clarific! Părinții lui mă acceptă și mă iubesc foarte mult. A apărut un articol unde scria că părinții lui nu m-ar accepta. Nu este adevărat! Părinții lui mă acceptă. Am fost acasă la el, la Sibiu și ne înțelegem minunat. Sunt niște oameni extraordinari”, a spus vedeta la Antena Stars, potrivit WOWbiz.ro.

Recent, cancan.ro scria că părinții lui Victor Vlad Cornea nu sunt deloc încântați de relația fiului lor cu celebra artistă. „Părinții lui Victor i-au spus deja că ei nu se vor opune, dar că nu sunt deloc încântați. Nu s-au ascuns, au fost foarte clari. Nu o vor pe Andreea pentru că este prea expusă publicului, are și copiii. Ei sperau ca băiatul să-și găseasca o fată de vârsta lui sau mai mică, să se cunoască bine, apoi să se căsătorească. Toată familia este făcută foc, nu le place deloc că Victor e zilnic prin ziare, consideră că tot ceea ce se întâmplă, inclusiv această relație, îi distrag atenția de la drumul lui”, ar fi spus surse apropiate cupulului.

Ce a atras-o pe Andreea Bălan la Victor Vlad Cornea

De câteva săptămâni, în presă se zvonea că Andreea Bălan trăiește o nouă poveste de iubire. Fusese surprinsă în tribune la meciurile lui Victor Vlad Cornea, însă cei doi păstrau tăcerea. Confirmarea a venit recent, când cântăreața s-a pozat în bluza sportivului.

De ziua ei, ea a anunțat oficial că formează un cuplu cu Victor Vlad Cornea. „De ziua mea, vreau să împărtășesc cu voi, dragilor, că iubesc, sunt iubită și sunt mai fericită ca niciodată”, a scris Andreea Bălan pe Instagram.

„Sunt foarte fericită și împlinită! Am tot ceea ce îmi doresc și este foarte importantă sănătatea familiei mele, a fetițelor, a mamei mele, a mea și, în rest, Dumnezeu ni le dă pe toate. În ultimii ani am fost liniștită, pentru că m-am echilibrat eu cu mine”, a mai mărturisit artista.

Într-un interviu pentru Antena Stars, ea a vorbit despre viața ei privată. Doi ani a păstrat tăcerea, a făcut meditații, iar acum s-a afișat fericită alături de partener, care e mai mic decât ea cu 9 ani. Diferența de vârstă nu îi deranjează, spune ea.

„În ultimii doi ani nu prea am mai vorbit de viața personală, pentru că am considerat că trebuie să-mi iau timp ca să fiu singură și să lucrez cu mine. A trebuit să mă calibrez. Să unesc partea de pe scenă cu partea umană și când am eliberat toate energiile negative, Universul mi-a dat tot ceea ce îmi doream, o persoană foarte potrivită pentru mine. Vi se pare că eu arăt de vârsta mea? Eu arăt cu cel puțin 10 ani mai tânără și atunci nu se simte, nu se vede, și întotdeauna am simțit că eu o să fiu cu cineva mai tânăr decât mine. Asta am simțit eu în manifestările și meditațiile mele. Mă simt foarte tânără, eu ca suflet sunt tânără și mă comport copilărește”, a declarat Andreea Bălan la Antena Stars.

