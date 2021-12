Abia ce s-a întors din Dubai, unde a stat 7 zile, dar Andreea Bălan deja a planificat alte vacanțe. Artista știe ce vrea și este totul programat. Ella și Clara au fost cele mai fericite că au plecat în vacanță cu mama lor, astfel că acum s-au obișnuit să plece de fiecare dată undeva la căldură.

Vedeta încearcă să le ofere fiicelor ei tot ceea ce ei i-a lipsit în copilărie, însă cu măsură, pentru a nu le răsfăța prea tare, iar mai târziu să nu mai fie mulțumite cu ceea ce au. Andreea Bălan mărturisește că mereu îi spune Ellei, fetița sa, că ea este cea mai bună prietenă a ei. De asemenea, cântăreața îi este foarte recunoscătoare mamei sale, care are grijă de casă.

„Fiecare părinte face acest lucru. Cu toții vrem să oferim copiilor noștri ceea ce nu am avut noi. Important este să le dăm cu măsură și să nu ajungem să-i răsfățăm prea tare, ca mai târziu să nu aprecieze ceea ce au. Am fost 7 zile plecate în Dubai, cu mama mea și cu încă o prietenă a fetițelor mele. Am fost o gașcă de șase oameni și trei copii. Ne-am simțit foarte bine. Am vizitat cât am putut noi, dar vom reveni. Fetițele s-au obișnuit cu vacanțele. În primăvară mergem în altă vacanță. Ella are 5 ani și mă înțeleg cu ea ca o prietenă. Îi spun mereu că e cea mai bună prietenă a mea. Clara are doi ani și jumătate și deja vorbește. (…) Nu sunt panicată deloc. Mergem cu o sacoșă de medicamente. Fără mama nu se poate. Mama locuiește cu noi și are grijă de noi și de casă. (…) Le-am învățat să fie foarte ordonate, pentru că eu sunt foarte ordonată”, a declarat Andreea Bălan la Antena Stars.

Artista are planuri pentru anul viitor. Andreea Bălan a dezvăluit că va începe în curând două afaceri cu niște produse pe care vrea să le lanseze.

„Vreau să încep două businessuri, cu niște produse pe care să le lansez, așa că știu exact ce o să fac. Vacanțele le-am planificat. Sunt foarte calculată”, a spus artista în cadrul interviului.

