Andreea Berecleanu a fost căsătorită cu fostul prezentator de televiziune Andrei Zaharescu. Cei doi au divorțat în 2013, după un mariaj care a durat 15 ani și au împreună doi copii, pe Eva și pe Petru. În prezent, aceasta are o frumoasă căsnicie alături de medicul Constantin Stan.

După divorț, copiii au rămas în grija ei. Prezentatoarea a mărturisit acum ce relație au copiii cu tatăl lor.

„Fostul meu soț a plecat din țară, deci contactul nu a mai fost fizic, doar telefonic și ei au trăit din acel moment alături de noua familie formată din mine și Constantin. Au fost foarte bine primiți de Constantin și s-au simțit foarte bine alături de el. El nu și-a atribuit nici o secundă, nici atunci și nici în zilele noastre, rolul de tată, pentru că tatăl lor a existat 100% în viața lor, ci rolul de prieten foarte bun. (…) A contat foarte mult faptul că au ținut contactul permanent cu tatăl lor.”, a declarat vedeta pe YouTube, în podcastul lui Damian Drăghici.

Ea a mai adăugat că de-a lungul anilor a mai greșit și ea ca mamă, dar se înțelege bine cu copiii săi. „Copiii sunt prelungirea noastră în Univers, așa se spune. Eva are aproape 20 de ani, Petru aproape 16. Sunt extrem de diferiți și totuși seamănă atât de mult. Sunt lucruri pe care numai mamele le văd. Și tații au rolul lor, dar sunt lucruri pe care numai o mamă le vede.

Am greșit ca mamă, cu siguranță. Cu cât cresc copiii mei, cu atât am de învățat de la ei. Trebuie să fii deschis, receptiv. Eu i-am învățat să nu mintă. Eu detest minciuna și mă refer la minciuna gratuită. Uite că ei m-au învățat că și minciuna are rolul ei și să nu mai fac o tragedie din asta”, a mai adăugat Andreea Berecleanu în același interviu.

