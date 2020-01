Andreea Berecleanu, la un pas de exmatriculare în școala generală. Părinții vedetei au fost chemați la școală de urgență

De Andreea Romaniuc Archip,

Andreea Berecleanu a avut în copilărie o experiență pe care nu o va uita niciodată. Din cauza unui simplu joc, s-a trezit în situația delicată de a fi la un pas de excludere din instituția de prestigiu unde învăța. Totul a pornit de la o serie de porecle pe care fata le-a atribuit colegilor, interpretate în fel și chip de conducerea școlii. Tatăl Andreei a fost chemat de urgență la școală, pentru a da explicații.

„Mama spune că eu am fost destul de cuminte, mai făceam una, alta, dar nu au fost lucruri grave”, ne-a spus știrista de la Antena 1 despre perioada în care a fost elevă. Ea nu a putut uita însă episodul dramatic, care a marcat-o la vârsta de 10 ani, când lucrurile au luat o întorsătură nefavorabilă, iar situația ei școlară a ajuns sub semnul întrebării.

Andreea Berecleanu Foto: Unica

„Țin minte că tata a fost chemat la școală, la un moment dat, pentru un lucru care a fost destul de dur în acele vremuri, când totul era foarte strict. Școala la care învățam și la care am învățat 12 ani, Liceul Ion Creangă, avea niște reguli cu atât mai stricte, pentru că era o școală de protocol, condusă de Maria Postelnicu, soția lui Tudor Postelnicu, fostul ministru de interne de pe vremea lui Ceaușescu. Ea, o femeie elegantă, minunată, dar care trebuia să mențină prestigiul școlii. Eram în clasa a V-a și, dintr-o joacă, le-am pus colegilor mei de clasă niște porecle, cum fac copiii între ei. Acele porecle au fost considerate nume conspirative. Tata a fost chemat la școală și i s-a atras atenția, a fost întrebat ce ascultă copilul acasă, dacă se face politică în casă, dacă se ascultă posturile de radio Europa Liberă, Vocea Americii. A fost destul de greu pentru ai mei, pentru că nu puteai să te pui cu asemenea lucruri aberante și nu puteai să dai explicații la ceva ce era în mod evident o copilărie. Acesta a și fost singurul argument pe care l-au avut părinții mei. Dar a fost greu, pentru că se punea problema excluderii din școală pe un motiv ca acesta”, a declarat, pentru Libertatea, Andreea Berecleanu.

O elevă de nota 10

După ce s-a rezolvat situația respectivă, Berecleanu a mai avut două hopuri de trecut. De această dată, au fost strict legate de învățătură. „Am rămas în același liceu trecând peste treapta întâi, treapta a doua, în condițiile în care evident îmi doream să rămân la acel liceu la care eram din clasa I. Copiii veneau de peste tot, din tot Bucureștiul, era o școală foarte bună și pentru clasele de top trebuia să iei o notă foarte mare. Am reușit, am fost ultima generație cu treapta a doua. Am intrat a doua sau a treia pe liste. Nu am vrut să intru a doua pe liste, colegii mei râdeau de mine, pentru că nu mă știau o tocilară și au spus: cum adică ești a doua? Ei m-au anunțat. Eram pe o bancă și nu aveam curaj să mă uit la listele pentru treapta a doua. A fost o concurență destul de mare, cam ca la facultate. Am luat notă foarte mare, 9,80, și mi-a fost rușine, pentru că nu eram percepută ca o tocilară, nici nu îmi doream asta, dar am învățat prea mult, mai mult decât era cazul, din dorința de a rămâne și știind că nu e de glumă”, a adăugat Andreea Berecleanu.