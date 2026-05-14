A cumpărat biletul cu 17 secunde prea târziu

Un simplu gest întârziat cu câteva secunde i-a adus lui Marco W., un pasager elvețian, o amendă usturătoare de 142 de euro. Incidentul, relatat de Blick, a avut loc într-un tren regional din Solothurn către Berna, în Elveția, unde bărbatul și partenera sa au urcat în ultimul moment.

Cei doi și-au cumpărat biletele de călătorie prin aplicația mobilă imediat după plecarea trenului, mai exact cu 17 secunde întârziere în cazul lui și 32 de secunde în cazul ei.

Cu toate acestea, la doar șapte minute de la plecare, în timpul unui control al biletelor, ambii au fost amendați: el cu 130 de franci (142 de euro), iar ea cu 90 de franci (98 de euro), suma mai mică fiind justificată printr-o reducere acordată pentru că era la prima abatere, spre deosebire de bărbat, care mai fusese sancționat anterior pentru utilizarea funcției Easy Ride.

Reguli stricte

Deși Marco recunoaște că a achiziționat biletul după plecarea trenului, el consideră că amenda este exagerată și nejustificată. Apelurile sale prin e-mail către autoritățile competente nu au avut succes, deși i s-a transmis: „Înțelegem frustrarea dumneavoastră, mai ales că biletele au fost achiziționate la doar câteva secunde după plecare”.

Totuși, răspunsul nu a schimbat decizia.

Cazul lui Marco nu este unul izolat. De-a lungul anilor, presa din Elveția a relatat numeroase situații similare, alimentând nemulțumirea călătorilor. Marco W., care este șef de proiect la Swiss eMobility și consilier ecologist, consideră că astfel de politici rigide riscă să îndepărteze oamenii de transportul public.

„Dacă vrem ca oamenii să folosească transportul public, acesta trebuie să fie atractiv și înțelegător. Experiențe ca aceasta îi fac pe clienți să plece”, a subliniat el pentru Blick.

Într-un răspuns oferit presei, autoritatea regională de transport Berna-Solothurn a explicat că regula privind biletele achiziționate după plecarea trenului este una națională și obligatorie pentru toate companiile de transport. Totodată, aceasta a recunoscut că personalul de control are libertatea de a refuza discuțiile, neavând cum să verifice dacă declarațiile călătorilor sunt adevărate.

„Ar fi un act arbitrar să se facă excepții”, au spus aceștia.