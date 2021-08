Interviu cu Andreea Esca, despre cât va mai sta la PRO TV, despre ofertele primite din zona politică și afacerea cu case din județul Sibiu

Andreea Esca (49 de ani astăzi, n.red.) e cea mai longevivă prezentatoare de știri din România. Debutul ei în televiziune a avut loc în ianuarie 1992, când a devenit prezentator de știri al postului SOTI, un mic post de televiziune local. Erau încă anii în care TVR încă era principala televiziune din România, dar lucrurile aveau să schimbe curând.

După multă muncă și un stagiu la CNN, în America, Andreea Esca s-a întors în România și s-a angajat la Pro TV, post cu care se identifică din decembrie 1995 și până acum.

Libertatea: Lucrați la Pro TV din 1995. Sunt aproape 26 de ani de atunci. Ce trăiri aveți după atâta vreme la același loc de muncă?

Andreea Esca: Chiar din 1994 lucrez la Pro TV (înainte de lansarea de către Adrian Sârbu a postului, n.red.). În fiecare seară când începe jurnalul am aceleași emoții, de fapt simt o adrenalină pe care nu o simt în niciun alt loc și nu cred că poate să fie înlocuită cu nimic altceva.

Eu ajung cu ceva timp înainte de difuzarea jurnalului și indiferent de ora la care ajung, eu am pe calculator și pe telefon jurnalul zilei. În momentul în care se fac știrile ele se încarcă automat într-un program în care eu văd totul de-a lungul zilei.

-Credeți că mai puteți încă 26 de ani la pupitrul Știrilor Pro TV?

-Nu știu. Dacă mă ține mintea și fața, da. Suntem la televizor, oamenii se uită la asta. Deci trebuie să te țină mintea și chipul. Așa e, despre asta e vorba.

-Sunteți cea mai longevivă prezentatoare de știri din România. Cum era la debut și cum e acum?

-Și atunci îmi plăcea la fel de mult. Cred că între timp s-a acumulat experiență și mi se pare mai ușor să trec peste momente pe care le considerăm mai dificile sau vreo problemă tehnică, lucruri din astea concrete. Cred că încet, încet înveți să faci în așa fel încât să nu se observe absolut nimic în fața telespectatorilor. Cred că acumulezi această experiență și te ajută foarte mult.

Începi să cunoști din ce în ce mai mulți oameni, stabilești relații de prietenie care te ajută ca după ceea să iei un interviu sau să vorbești cu persoana respectivă, să afli informații importante.

Cred că toți acești ani te fac mai bun și mai sigur pe tine. Eu nu știu dacă sunt impulsivă, nu sunt nici cea mai calmă persoană, dar cred că nu există o rețetă, simți într-un anume moment ce trebuie să faci. Sunt instinctuală. Andreea Esca

„Nu am luat niciodată în calcul să plec de la Pro TV”

-Andi Moisescu a spus că lucrează de peste 30 de ani în Pro TV și că a primit mai multe oferte de la alte televiziuni de-a lungul anilor. Dumneavoastră?

-Da, desigur că am primit multe de-a lungul timpului, dar nu m-am gândit la ele. Nu mi s-au părut…Nu am luat niciodată în calcul să plec de la Pro TV.

-V-ați plâns vreodată de echipă, de salariu, de contract?

-Nu m-am plâns niciodată de echipă. Mi se pare că toată forța noastră, a Știrilor Pro TV, o reprezintă echipa. Faptul că suntem împreună de zeci de ani, ne cunoaștem bine, știe fiecare la un semn ce vrea să spună celălalt, te bazezi pe omul respectiv, ceea ce e foarte important.

Știrile sunt despre obiectivitate și despre echidistanță și trebuie să ai mare încredere în reporterii care realizează reportajele pentru că ei sunt, de fapt, baza unui jurnal. Faptul că ne cunoaștem și ne coordonăm foarte bine…nu numai că nu m-am plâns, dar forța Știrilor Pro TV este echipa Pro TV. Andreea Esca

De contract? Nu, nu e genul meu să mă plâng…în general, de nimic. Consider că dacă ceva nu îmi place, nu e bine, vorbesc despre asta și rezolv problema. Nu sunt genul de persoană care să mă plâng și să trăiesc acolo frustrată și supărată. Cred că absolut orice lucru se poate rezolva.

„Am primit oferte de a intra în politică”

-Dan Negru a spus în diferite interviuri că a primit oferte de a intra în politică. Dumneavoastră?

-Da, sigur că am primit oferte de a intra în politică. Cred că, în mod normal, politicienii, clasa politică se gândește la persoane care să aibă o foarte mare vizibilitate, credibilitate, mai ales și așa mai departe. Eu nu sunt interesată de acest domeniu.

-Ce părere aveți despre contextul politic actual?

-Sigur că am o părere, dar este părerea mea și nu îmi exprim părerile personale public.

Andreea Esca, redactorul-șef al propriei reviste

-Sunteți prezentatoare de știri, dar și redactorul șef al propriei reviste, A-list Magazine.

-Îmi place foarte mult pentru că se completează cele două lucruri. Din păcate, realitatea este foarte dură și foarte complicată, așa cum bine vedem la știri, și îmi face plăcere să am cumva contact și cu partea frivolă a vieții, superficială care e mai glamuroasă.

Pentru o femeie cred că e important să trăiască și această parte. Și acolo am o echipă foarte bună și practic suntem un grup de prieteni care facem ceva ce ne place.

Deține o afacere la Porumbacu de Sus, în apropierea Sibiului

-Sunteți și antreprenor, aveți o afacere la Porumbacu de Sus, în apropierea Sibiului. Cum ați ajuns să faceți asta?

-Proiectul respectiv a plecat de la simplul fapt că am vrut să salvăm o casă de lemn de la cineva care o punea pe foc pentru că își făcea altă casă. Din păcate, asta se întâmplă cu vechile case de lemn. Mi s-a părut că am putea să o salvăm, să o restaurăm, să arătăm oamenilor cum arătau înainte casele.

După ce am luat-o pe aceea, m-am mai trezit cu niște săteni care au aflat și ne-au rugat să cumpărăm și căsuțele lor de lemn, în loc să le facă lemne de foc. M-am trezit cu cinci căsuțe. Am vrut să le salvez și m-am gândit că pot face un business din asta și le-am așezat pe un teren în satul bunicului meu unde eu merg de la un an și s-a creat un complex turistic cu căsuțe din lemn restaurate. Înăuntru sunt complet utilate și aduse la confortul modern.

